Analytici: Trh práce sa ochladil, je to bežný a skôr dočasný jav

Bratislava 20. augusta (TASR) - Slovenský trh práce sa v úvode leta mierne ochladil a pokles nezamestnanosti z predchádzajúcich mesiacov sa v júli zastavil. Je to však pomerne bežné a vzhľadom na všeobecný nedostatok pracovníkov ide skôr o dočasný jav, zhodujú sa ekonomickí analytici.



Reagovali tak na údaje o júlovom vývoji na trhu práce, ktoré v utorok zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). Disponibilná miera nezamestnanosti dosiahla 5,06 %, čo je oproti predchádzajúcemu mesiacu nárast o necelú desatinu percentuálneho bodu.



"Letné ochladenie na trhu práce je pomerne bežný jav. Tento rok sa však zdá byť o niečo silnejšie, ako bývalo zvykom v minulých rokoch. Na druhej strane, letná dovolenková sezóna je pomerne nestabilná a tak je pre silnejšie závery o ochladení na trhu práce potrebné počkať na potvrdenie aktuálnych trendov aj v nasledujúcich mesiacoch," zhodnotil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



Prítok uchádzačov o zamestnanie bol v júli zvýšený, dosiahol takmer 17.500, čo je najviac od januára, pripomenul analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Na druhej strane, odtok z evidencie úradov práce bol najslabší od decembra 2023. "Tieto čísla sú však spojené so sezónnymi faktormi. Prvým z nich sú práve sezónni pracovníci, ktorých využívanie je v tomto roku o niečo slabšie. Druhým faktorom je postupný prílev absolventov vysokých škôl, ďalšia vlna nás ešte čaká koncom leta vzhľadom na zápis absolventov stredných škôl do evidencie nezamestnaných," avizoval.



Letné ochladenie na trhu práce sa podľa Koršňáka prejavilo aj na poklese voľných pracovných miest. Stále však ostávajú blízko rekordných úrovni a sú približne o šestinu vyššie ako v rovnakom období minulého roka. "Voľné pracovné miesta v úvode leta zanikli najmä v sektoroch služieb. Naopak, priemysel, ktorý je zodpovedný za viac ako polovicu voľných pracovných miest v ekonomike, úbytok voľných pracovných miest po zohľadnení sezóny ani v júli nezaznamenal," priblížil ekonóm.



Nezamestnanosť na Slovensku tak ostáva nízka a s očakávaným rozbehom ekonomickej aktivity bude ďalej klesať, predpokladá Horňák. Po oživení aktivity v priemysle a výraznejšom impulze v domácej aj zahraničnej ekonomike sa podľa neho opäť rozbehne aj nábor zamestnancov. Firmy však v tej chvíli môžu naraziť na problém. "Zásoba nezamestnaných je pomerne slabá, geograficky nerovnomerne rozložená a častokrát s nedostatočnými zručnosťami, čo môže obmedzovať ich expanziu. Aj preto sa čoraz častejšie hovorí o tom, že slovenské firmy budú pravdepodobne čoraz viac potrebovať zahraničnú pracovnú silu," vysvetlil.



Koršňák rovnako očakáva, že rastúca slovenská ekonomika bude mať po lete zvýšené požiadavky na domáci trh práce. Ten je však dlhodobo relatívne napätý a vykazuje čoraz silnejšie známky prehrievania. "Štrukturálne nerovnováhy na domácom trhu práce, kvalifikačné i regionálne, budú ale i v nasledujúcich mesiacoch brániť citeľnejšiemu poklesu miery nezamestnanosti, a to i napriek pretrvávajúcemu dopytu po novej pracovnej sile. Nerovnováhy na trhu práce sa tak budú čoraz intenzívnejšie prelievať do rastúcej miery voľných pracovných miest, či tlaku na zvyšovanie miezd a dovoz pracovnej sily zo zahraničia," doplnil analytik.