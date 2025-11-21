< sekcia Ekonomika
Analytici: Trh práce sa zhoršuje, rastie počet nezamestnaných
Nezamestnanosť v októbri nadviazala podľa analytikov na trendy jemného rastu posledných mesiacov.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Mesačný prírastok nezamestnaných ľudí do evidencie úradov práce naznačuje, že situácia na trhu práce sa zhoršuje. Do októbrových štatistík pribudli najmä tí, ktorí prišli o zamestnanie v rámci hromadných prepúšťaní. Najvýraznejší počet nezamestnaných bol zo stavebníctva či oblasti dopravy a skladovania. Zhodnotili to analytici Michal Doliak z Národnej banky Slovenska, Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank a Monika Pécsyová z Inštitútu finančnej politiky.
Nezamestnanosť v októbri nadviazala podľa analytikov na trendy jemného rastu posledných mesiacov. „Zvýšený prílev nových nezamestnaných síce nevedie k dramatickému nárastu miery nezamestnanosti, avšak výrazne zúžil priestor pre jej ďalší pokles a posledné mesiace preto pozorujeme síce ľahký, ale predsa len stabilný trend pozvoľného nárastu miery nezamestnanosti,“ uviedol Koršňák.
Disponibilná miera nezamestnanosti vzrástla v októbri tohto roka na 5,1 %, čo je najviac od decembra 2023. Počet ľudí bez práce sa zvýšil o viac ako 1100, prírastok v evidencii úradov práce je podľa Pécsyovej viditeľný s výnimkou augusta už šiesty mesiac po sebe. Rast zaznamenal aj počet voľných pracovných miest, ktorý dosiahol nové maximum, a to 116.000. Miera nezamestnanosti bola medziročne vyššia až v 60 % okresov. Najviac si z dôvodu hromadných prepúšťaní pohoršili okresy Martin a Kysucké Nové Mesto, kde medziročne stúpla miera nezamestnanosti o 0,6 percentuálneho bodu (p. b.). Pravdepodobnosť, že sa zamestnaná osoba ocitne na úrade práce stúpla podľa analytičky najviac od konca roka 2020.
„Hoci dopyt po práci na Slovensku výraznejšie klesá už niekoľko mesiacov, úradom práce sa stále darí nájsť nové zamestnanie pre pomerne vysoké počty uchádzačov. Trh práce dokáže naďalej bez problémov absorbovať a zamestnať aj veľké množstvo zahraničných pracovníkov. V októbri pribudlo takmer 3800 nových pracovníkov zo zahraničia, ide o tretí najvyšší mesačný prírastok v histórii, pričom najviac ich prišlo z Ukrajiny, Vietnamu, Uzbekistanu a Nepálu,“ spresnil Doliak.
Firmy sa podľa Koršňáka naďalej musia obzerať čoraz viac po pracovnej sile zo vzdialenejších ázijských krajín, zatiaľ čo počet tých z blízkych európskych štátov sa nezvyšuje, výnimkou je Ukrajina. „Ako celok ostáva domáci trh práce stále relatívne napätý, čo by malo i v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať prípadný nárast miery nezamestnanosti. V dôsledku štrukturálnych nerovnováh (regionálnych i kvalifikačných) však masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch môže viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti, pričom časť tohto nárastu by mohla mať i dlhodobý charakter a systematicky tak vychýliť mieru nezamestnanosti v ekonomike nad jarné minimá,“ dodal.
