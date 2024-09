Analytici: Trh práce zostáva stabilný, počet pracovných miest vzrástol

Bratislava 23. septembra (TASR) - Trh práce zostáva stabilný a počet voľných pracovných miest mierne vzrástol. V auguste zaznamenali úrady práce mierny pokles počtu nezamestnaných ľudí, pričom miera nezamestnanosti zostala na úrovni okolo šiestich percent ako v predchádzajúcich šiestich mesiacoch. Poukázali na to analytici Michal Doliak z Národnej banky Slovenska (NBS) a Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"August nepriniesol zmeny na trhu práce. Vývoj sa veľmi nelíšil od predchádzajúcich mesiacov. Na trhu práce sa podarilo umiestniť o niečo viac uchádzačov o zamestnanie ako minulý mesiac. Pravdepodobnosť umiestnenia na trhu práce má rastúci trend a postupne sa približuje k úrovniam pred pandémiou. Na druhej strane, prílev do evidencie úradov práce zo zamestnania bol približne rovnaký ako pred mesiacom," uviedol Doliak. Doplnil, že v auguste sa mierne zvýšil aj počet pracujúcich cudzincov na Slovensku.



Koršňák spresnil, že na Slovensko prišli najmä cudzinci z Ukrajiny, Indie či juhovýchodnej Ázie. Naopak, počet zamestnancov z európskych krajín podľa neho stagnoval alebo dokonca mierne klesal. Prílev zahraničných pracovníkov sa pod vplyvom dovolenkového obdobia spomalil.



Ďalej zdôraznil, že po júlovom poklese sa obnovil aj rast pracovných miest, pričom medzimesačne sa ich počet zvýšil o 1197 na 95.000. Neuspokojený dopyt po nových zamestnancoch podľa neho zostáva silný najmä v priemysle. Naopak, počet nových pracovníkov v administratíve v auguste klesal. Najviac pracovných pozícií je na západnom Slovensku, najčastejšie v priemysle.



"Na západe krajiny v okolí Bratislavy, Trnavy a Nitry úrady práce registrujú viac voľných pracovných miest ako nezamestnaných. V priemere na Slovensku pripadá na jedno neobsadené voľné pracovné miesto 1,5 nezamestnaného, v regiónoch východného Slovenska až 6,8 v Košickom kraji a 9,4 v Prešovskom kraji. Ekonomicky chudobnejšie regióny Slovenska ako Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj síce v auguste zaznamenali pokles miery nezamestnanosti, avšak z veľkej časti na úkor voľných pracovných miest," priblížil.



Dodal, že nerovnováha na trhu práce sa pravdepodobne nebude zmierňovať ani v nasledujúcich rokoch. Dôvodmi bude najmä starnutie populácie, regionálne i kvalifikačné rozdiely či postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie. To podľa neho spôsobí tlak na zvyšovanie miezd, rast voľných pracovných miest či dovoz pracovnej sily zo zahraničia.