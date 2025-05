Analytici: Trhy sa zotavili, investori by však mali zostať realistickí

Bratislava 14. mája (TASR) - Dohoda Spojených štátov amerických a Číny o dočasnom znížení ciel síce viedla k zotaveniu finančných trhov, neistota ohľadom budúceho smerovania obchodnej politiky USA však zostáva vysoká. Naďalej navyše existuje riziko recesie najväčšej ekonomiky sveta a do budúcnosti môžu kartami miešať aj vnútropolitické faktory a geopolitické napätie. To bude pravdepodobne naďalej prispievať k volatilite trhov a investori by tak mali zostať realistickí, upozornili v aktuálnom komentári analytici Across Private Investments.



Pripomenuli, že Spojené štáty a Čína sa cez víkend po dlhých týždňoch napätia dohodli na 90-dňovom dočasnom znížení ciel, čím vyslali signál o ochote spolupracovať. USA znížia clá na čínsky tovar zo 145 % na 30 %, kým Čína zníži svoje sadzby na americký import zo 125 % na 10 %. Trhy na to zareagovali rastom.



„Ide o pozitívny obrat, ktorý trhom priniesol úľavu. Donald Trump pritvrdením a následným uvoľnením podmienok dosiahol svoj cieľ - primäl protistranu ku kompromisom. Obe veľmoci sa však musia snažiť zachovať si tvár a dominantnú pozíciu. Žiadna z krajín nesmie navonok vyzerať ako porazená alebo dotlačená k nevýhodným ústupkom. USA a Čína sa to budú snažiť prezentovať ako novú éru vzťahov a obchodno-ekonomickej spolupráce,“ priblížil investičný analytik spoločnosti Dominik Hapl s tým, že sa ešte uvidí, ako sa budú rokovania vyvíjať v ďalších mesiacoch.



Napriek pozitívnym signálom však analytici upozornili, že riziká nezmizli. Ekonomika USA sa síce stabilizuje, ale technicky sa stále nachádza v období spomalenia a môže sa dostať do recesie. Spotrebiteľská aj podnikateľská dôvera sú totiž krehké, úrokové sadzby zostávajú relatívne vysoké na úrovni 4,25 % až 4,5 % a priemyselná produkcia stále čelí stagnácii.



„Trh síce reaguje na americko-čínsku dohodu rýchlym optimizmom, no treba povedať, že problémy americkej ekonomiky sa týmto aktom neodstránili. Recesia, ktorej hrozba je na úrovni 40 %, ešte nie je zažehnaná a globálne hospodárske riziká pretrvávajú, čo sa môže premietať aj do sentimentu na trhoch,“ doplnil Hapl.



Investori by mali zostať v tejto situácii podľa odborníkov realistickí. „Aj keď sa otvára priestor na rast, najmä v technologickom sektore, vývozných firmách či priemysle, odporúčame postupné budovanie pozícií. Situácia sa ešte môže vyvíjať rôznymi smermi a do budúcnosti môžu kartami miešať aj vnútropolitické faktory a geopolitické napätie,“ vysvetlil Chief Investments Officer Across Private Investments Andrej Rajčány. Najrozumnejším riešením je podľa neho diverzifikácia investícií medzi širokú paletu aktív.