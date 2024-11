Analytici: Trumpova politika môže mať negatívny vplyv na trh s plynom

Brusel 10. novembra (TASR) - Trh so zemným plynom v Európe, ktorý vstupuje do zimnej sezóny 2024/25, začína vykazovať známky sprísňovania. Dôvodom sú viaceré tlaky na strane ponuky a dopytu umocnené potenciálnym vplyvom druhého pôsobenia Donalda Trumpa v úrade prezidenta USA. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Podľa analytikov spoločnosti Bernstein sa cena referenčného európskeho kontraktu na plyn na burze TTF v Amsterdame od začiatku roka zvýšila takmer o 30 %. Tento nárast odráža celý rad problémov, od poklesu domácej produkcie až po stúpajúci globálny dopyt po skvapalnenom zemnom plyne (LNG).



Domáca produkcia plynu v Európe klesá, v Spojenom kráľovstve sa ťažba v Severnom mori znížila o 12 % len v prvej polovici 2024. A Holandsko úplne odstavuje obrie plynové pole Groningen, čo zhoršuje regionálne dodávky. Bernstein pripomína, že bez otvorenia nových plynových polí bude závislosť Európy od dovozu komodity len rásť.



Na strane dopytu zvyšuje tlak rastúca konkurencia z Ázie. Čína a India, kľúčoví spotrebitelia LNG, údajne zaznamenali v tomto roku takmer dvojciferný nárast spotreby plynu.



A zároveň sa Brazília stala tiež významným dovozcom LNG po veľkom suchu, ktoré znížilo kapacitu jej vodných elektrární, zatiaľ čo Egypt, ktorý bol tradične čistým vývozcom, sa zmenil na dovozcu plynu po poklese produkcie v ložisku Zohr.



Aj prerušenie dodávok zo zariadení na export LNG, ako sú americký Freeport a austrálsky Ichthys, podľa firmy Bernstein spôsobilo nestálosť na strane dodávok.



Analytici Bernstein upozornili tiež, že nová administratíva prezidenta Trumpa môže zvýšiť clá. To by mohlo zasiahnuť ceny plynu v Európe a Ázii prostredníctvom menových kurzov a negatívneho vplyvu ciel na obchodnú výmenu.



Pre Európu prinášajú tieto faktory problematický výhľad na aktuálnu zimnú sezónu, pričom spoločnosť Bernstein predpokladá trvalo vyššie ceny na napätom trhu s plynom.