ANALYTICI: Tržbám v najbližšom čase pomôžu predvianočné nákupy

Bratislava 5. novembra (TASR) - Tržby v maloobchode v septembri boli skoro o 12 % vyššie ako pred pandémiou nového koronavírusu. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Tržby sa zvýšili aj medziročne, o viac než päť percent. Vývoj tržieb v najbližších mesiacoch pozitívne ovplyvnia predvianočné nákupy, avšak do úvahy treba vziať aj tretiu vlnu pandémie. Zhodli sa na tom viacerí analytici.



Analytička WOOD & Company Eva Sadovská vidí vysoké nárasty tržieb počas septembra v pomerne priaznivej epidemiologickej situácii. Po dlhšom čase sa organizovali vo väčšej miere konferencie či samity, kultúrne, spoločenské a športové podujatia. "Takéto podujatia sa spájajú s využívaním tak gastro, ako aj ubytovacích služieb. Počas ďalších mesiacov sa však už postupne začal meniť – tmavnúť - COVID automat v jednotlivých okresoch. Ako prvé to negatívne pocítili najmä v bordových a čiernych okresoch stravovacie služby či organizátori podujatí," okomentovala Sadovská.



Analytička 365.bank Jana Glasová si zase myslí, že nasledujúce mesiace budú tržby maloobchodníkov naďalej rásť, pričom tomu budú pomáhať aj nákupy pred Vianocami. "Karty však bude miešať tretia vlna pandémie a jej dosah na ekonomiku a trh práce. Rovnako bude spotreba ovplyvňovaná aj materiálovou krízou, keďže niektoré výrobky budú na pultoch obchodov chýbať alebo budú na ne dlhé čakacie doby," povedala Glasová s tým, že ide hlavne o elektroniku, počítače, notebooky, herné konzoly, mobily alebo napríklad aj bicykle či knihy.



Septembrový nárast tržieb v maloobchode bol podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka príjemným prekvapením. Prevažne rastúci trend tržieb by však v nasledujúcich mesiacoch mali dočasne narúšať sprísnené protipandemické opatrenia vo väčšine regiónov Slovenska. "Naopak, naakumulované finančné aktíva domácnosti – podporené i vyššími inflačnými očakávaniami v kombinácii s nízkymi úrokmi – by sa v období pred Vianocami mohli aspoň čiastočne rozpúšťať v odloženej spotrebe, respektíve silnejších vianočných nákupoch domácností, v dôsledku zhoršenej pandemickej situácie najskôr prevažne v internetových obchodoch," skonštatoval analytik.



Podobne sa vyjadril aj analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Podľa neho predvianočné obdobie zdvihne objem platieb vo fyzických predajniach i internetových obchodoch. "Nárast nákupov v kamenných či internetových obchodoch však bude závislý aj od prijatých opatrení v prostredí čoraz silnejšej tretej vlny pandémie. V prípade, že dôjde k väčšiemu obmedzeniu mobility (niektorých skupín) obyvateľov, budú objemy nákupov v e-shopoch ešte vyššie než naznačuje súčasný trend," uzavrel Horňák.