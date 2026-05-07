Analytici: Tržby maloobchodu budú tento rok pod tlakom
ŠÚ SR informoval, že maloobchodné tržby na Slovensku boli v marci 2026 medziročne reálne vyššie o 6,2 %.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Tržby slovenského maloobchodu budú tento rok pod tlakom. Uviedol to Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne, v komentári k údajom o marcovom maloobchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Očakávame, že maloobchodné tržby zostanú v roku 2026 pod tlakom a v reálnom vyjadrení budú skôr stagnovať. Domácnosti sa budú aj naďalej pohybovať v prostredí, v ktorom už prijaté konsolidačné opatrenia znižujú disponibilné príjmy a zvyšujú citlivosť na ceny. V praxi to bude znamenať pokračujúci dôraz na akcie, zľavy a privátne značky, a tým aj tlak na marže. Pretrvávajúce obavy budú domácnosti pravdepodobne viesť skôr k tvorbe úspor a k odkladaniu väčších, nie nevyhnutných nákupov,“ spresnil.
Dôvera spotrebiteľov, ktorá podľa neho zostáva pod dlhodobým priemerom, spolu s obavami súvisiacimi so slabnúcim trhom práce a geopolitickým napätím, bude prirodzene tlmiť nákupný apetít. „Medzi kľúčové faktory ovplyvňujúce maloobchod bude patriť aj pomalšia dynamika rastu nominálnych miezd, slabnúci trh práce a stále zvýšená inflácia, ktorá môže v negatívnych scenároch výrazne obmedziť reálny rast priemerných miezd,“ podčiarkol Kočiš.
Spotrebiteľská dôvera v apríli podľa slov Ľubomíra Koršňáka, analytika UniCredit Bank zostávala blízko trojročných miním a hoci sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom jemne zlepšila, stále nenaznačovala skorý a robustný obrat v spotrebe domácností. „Fiškálna konsolidácia citeľne nahlodáva spotrebiteľské nálady slovenských domácností. Prekvapivo silné marcové tržby išli najmä na vrub úspor domácností,“ zdôraznil.
„Predpokladáme, že takéto ‚vyjedanie‘ úspor nebude dlhodobo udržateľné a tento rok, napriek silnému marcu, preto tržby maloobchodu ostanú v červených číslach - druhý rok v rade. Do červených čísel by sa pritom mohli vrátiť už v apríli, kedy ich navyše bude tlmiť aj veľkonočný efekt (v predaji potravín), ktorý ich naopak v marci zdvíhal,“ dodal Koršňák.
ŠÚ SR informoval, že maloobchodné tržby na Slovensku boli v marci 2026 medziročne reálne vyššie o 6,2 %. Rast očistený o vplyv inflácie zaznamenalo až 7 z 9 zložiek maloobchodu. Maloobchodné tržby po sezónnom očistení v porovnaní s februárom 2026 medzimesačne vzrástli o 2,7 %.
