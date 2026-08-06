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Analytici: Tržby maloobchodu by sa mohli vrátiť do červených čísel
Jarný rast tržieb maloobchodu nebude mať dlhé trvanie.
Autor TASR
Bratislava 6. augusta (TASR) - Jarný rast tržieb maloobchodu nebude mať dlhé trvanie a už počas letných mesiacov by sa tržby mohli vrátiť naspäť do červených čísel. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank v komentári k údajom o júnových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Spotrebiteľská dôvera stále zotrváva stabilizovaná blízko svojich trojročných miním. Nízka spotrebiteľská dôvera tak otvára otázky ohľadom udržateľnosti súčasného oživenia tržieb. V kombinácii s bežiacou fiškálnou konsolidáciou, ktorá zasahuje do čistých príjmov domácnosti, i s očakávaným opätovným zhoršením vývoja na trhu práce (po prekvapivom, najskôr len prechodnom, zlepšení vo februári-apríli) preto predpokladáme, že prekvapivý jarný rast tržieb nebude mať dlhé trvanie a už počas letných mesiacov by sa tržby mohli vrátiť naspäť do červených čísel,“ priblížil Koršňák.
Dodal, že spotrebu počas leta pritom môžu čiastočne utlmovať aj rekordné vlny horúčav (pravdepodobne najmä v auguste), ktoré neraz menia aj spotrebiteľské správanie domácnosti.
Aj podľa slov Maximiliána Wébera, analytika Slovenskej sporiteľne, pri dôvere pod dlhodobými priemermi a klesajúcej dôvere budú domácnosti pravdepodobne aj naďalej pri svojich výdavkoch opatrnejšie, ako by boli inak.
„Napriek týmto zlepšeniam v maloobchodných tržbách budú domácnosti aj naďalej čeliť viacerým tlakom. Domácnosti zostávajú pod tlakom konsolidačných opatrení zavedených v snahe znížiť deficit, ktoré im znižujú disponibilný príjem. Vojna s Iránom zvýšila náklady na energie, a keďže nepriame rokovania medzi Teheránom a Washingtonom sú turbulentné, nižšie ceny energií zostávajú v nedohľadne, čo zvyšuje riziko prenosu vyšších nákladov na energie do ďalších segmentov ekonomiky,“ doplnil Wéber.
„Napokon, zvýšené ceny môžu domácnostiam predražiť mesačné nákupy potravín, zatiaľ čo pretrvávajúco zvýšené ceny energií môžu ECB podnietiť k tomu, aby do konca roka opäť zvýšila sadzby, čo ďalej obmedzí prístup domácností k úverom,“ uzavrel analytik Slovenskej sporiteľne.
ŠÚSR informoval, že maloobchodné tržby na Slovensku boli v júni 2026 medziročne reálne vyššie o 2 %. Po očistení o vplyv inflácie tak maloobchod zaznamenal medziročne vyšší výkon druhý mesiac po sebe. Rast tržieb evidovalo 5 z 9 zložiek maloobchodu. Po sezónnom očistení maloobchodné tržby medzimesačne vzrástli o 0,4 %.
„Spotrebiteľská dôvera stále zotrváva stabilizovaná blízko svojich trojročných miním. Nízka spotrebiteľská dôvera tak otvára otázky ohľadom udržateľnosti súčasného oživenia tržieb. V kombinácii s bežiacou fiškálnou konsolidáciou, ktorá zasahuje do čistých príjmov domácnosti, i s očakávaným opätovným zhoršením vývoja na trhu práce (po prekvapivom, najskôr len prechodnom, zlepšení vo februári-apríli) preto predpokladáme, že prekvapivý jarný rast tržieb nebude mať dlhé trvanie a už počas letných mesiacov by sa tržby mohli vrátiť naspäť do červených čísel,“ priblížil Koršňák.
Dodal, že spotrebu počas leta pritom môžu čiastočne utlmovať aj rekordné vlny horúčav (pravdepodobne najmä v auguste), ktoré neraz menia aj spotrebiteľské správanie domácnosti.
Aj podľa slov Maximiliána Wébera, analytika Slovenskej sporiteľne, pri dôvere pod dlhodobými priemermi a klesajúcej dôvere budú domácnosti pravdepodobne aj naďalej pri svojich výdavkoch opatrnejšie, ako by boli inak.
„Napriek týmto zlepšeniam v maloobchodných tržbách budú domácnosti aj naďalej čeliť viacerým tlakom. Domácnosti zostávajú pod tlakom konsolidačných opatrení zavedených v snahe znížiť deficit, ktoré im znižujú disponibilný príjem. Vojna s Iránom zvýšila náklady na energie, a keďže nepriame rokovania medzi Teheránom a Washingtonom sú turbulentné, nižšie ceny energií zostávajú v nedohľadne, čo zvyšuje riziko prenosu vyšších nákladov na energie do ďalších segmentov ekonomiky,“ doplnil Wéber.
„Napokon, zvýšené ceny môžu domácnostiam predražiť mesačné nákupy potravín, zatiaľ čo pretrvávajúco zvýšené ceny energií môžu ECB podnietiť k tomu, aby do konca roka opäť zvýšila sadzby, čo ďalej obmedzí prístup domácností k úverom,“ uzavrel analytik Slovenskej sporiteľne.
ŠÚSR informoval, že maloobchodné tržby na Slovensku boli v júni 2026 medziročne reálne vyššie o 2 %. Po očistení o vplyv inflácie tak maloobchod zaznamenal medziročne vyšší výkon druhý mesiac po sebe. Rast tržieb evidovalo 5 z 9 zložiek maloobchodu. Po sezónnom očistení maloobchodné tržby medzimesačne vzrástli o 0,4 %.