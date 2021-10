ANALYTIČKA: Gastro prevádzkam chýbali počas leta turisti zo zahraničia

Bratislava 6. októbra (TASR) - Tržby maloobchodu sa v auguste čiastočne zotavili. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák v komentári k maloobchodným tržbám, ktoré zverejnil za august 2021 Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"V úhrne sa tržby v maloobchode, predaji a údržbe áut, stravovacích a ubytovacích zariadení v auguste čiastočne zotavili z krátkeho júlového poklesu. V porovnaní s júlom sa v priemere zvýšili o 1,0 % (sezónne očistené) a v medziročnom porovnaní obnovili rast o 4,7 % po ľahkom poklese o 0,6 % v júli," priblížil.



"Aj v nasledujúcich mesiacoch očakávame pretrvávajúci prevažne rastúci trend tržieb, ktorý však dočasne môže narúšať zhoršenie pandemickej situácie v niektorých regiónoch Slovenska. Naopak, po dovolenkovej sezóne by sa mohla opäť postupne realizovať ďalšia časť odloženej spotreby z obdobia pandemickej uzávery," dodal Koršňák.



Ako gastro prevádzkam, tak aj ubytovacím zariadeniam na Slovensku podľa analytičky WOOD & Company Evy Sadovskej chýbali počas letných prázdnin turisti zo zahraničia a tento "výpadok" nedokázali vynahradiť ani domáci turisti.



"Navyše vlani si mnohí Slováci dovolenku v zahraničí odopreli a rozhodli sa ju realizovať za hranicami nášho štátu až tento rok. Podstatne menej sa realizuje aj služobných ciest – ako v rámci Slovenska, tak aj tých zahraničných. Tento faktor od začiatku pandémie negatívne pociťujú hotely najmä v Bratislave, prípadne v iných veľkých mestách SR," doplnila Sadovská.



ŠÚ SR informoval, že tržby v maloobchode sa v auguste 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 2,2 %. Úroveň tržieb pred pandémiou prevýšili celkové maloobchodné tržby o viac ako 6 % (v stálych cenách). Tržby za vlastné výkony a tovar v auguste 2021 medzimesačne vzrástli vo všetkých zložkách vnútorného obchodu, v maloobchode stúpli o 0,8 %.