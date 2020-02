Analytici: Tržby slovenského maloobchodu aj v decembri ďalej klesali

Bratislava 5. februára (TASR) - Maloobchodné tržby ani v závere roka nevybočili z línie predchádzajúcich mesiacov a pokračovali v poklese. Uviedol to v komentári k decembrovým tržbám v maloobchode analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.



"Zdá sa pritom, že viac ako minulý rok koncentrovali slovenské domácnosti svoje predvianočné nákupy do obdobia tesne pred Vianocami. Ani to však nestačilo na preváženie dlhodobého trendu klesajúcich tržieb slovenského maloobchodu a aj v decembri tak maloobchod ostával v červených číslach. Naďalej platí, že pretrvávajúci rast miezd sa prejavuje skôr na raste úspor domácností ako na ich spotrebe," spresnil.



Pokles tržieb slovenského maloobchodu mal podľa neho aj v závere roka viac-menej plošný charakter. Medziročne nižšie tržby zaznamenal ako potravinový, tak aj nepotravinový segment. Predvianočné obdobie len potvrdilo dlhodobejší trend presunu tržieb z kamenných predajní do internetových obchodov. Jedinou časťou nepotravinového segmentu, ktorá v decembri zaznamenala jemný nárast tržieb (medziročne o 1,6 %), boli práve internetové obchody. Naopak, posledné roky pozorujeme čoraz slabší pozitívny efekt Vianoc na tržby trhovísk a inak tomu nebolo ani tento rok.



Trh práce aj spotrebiteľská dôvera už posledné mesiace podľa Koršňáka vykazujú známky začínajúcej slabosti. Aj v dôsledku toho sú domácnosti vo svojich spotrebných výdavkoch čoraz opatrnejšie. Cyklické spomalenie európskych ekonomík sa tak pozvoľna prelieva aj do domácej spotreby. "Podobný trend očakávame aj v nasledujúcich mesiacoch. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, žeby slovenské domácnosti našli odvahu opäť zvyšovať svoju spotrebu. Aj najbližšie mesiace budeme preto pravdepodobne pozorovať skôr pretrvávajúci pokles tržieb," dodal Koršňák.



Podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, medziročný pokles decembrových tržieb v maloobchode sa nevymykal vývoju, ktorý sa zaznamenal počas celého roka 2019, keďže za celý rok tržby maloobchodu zaznamenali pokles o 1,4 %. Dialo sa tak aj napriek tomu, že nezamestnanosť je na rekordne nízkych úrovniach a platy rastú rýchlejšie ako ceny v obchodoch.



"Dôvodom môže byť fakt, že rast úspor domácností je rýchlejší ako spotreba. Hoci tržby maloobchodu zaznamenali v decembri aj počas roka 2019 pokles, tržby v hoteloch a reštauráciách a tržby predajcov áut a autoservisov zaznamenali pomerne výrazný nárast," dodala Sadovská.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že tržby za vlastné výkony a tovar v decembri 2019 medzimesačne vzrástli v ubytovaní o 0,8 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,2 %. Znížili sa v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 4,4 %, veľkoobchode o 1,3 % a v maloobchode o 0,2 %. Pokračoval aj pokles tržieb v maloobchode, v decembri 2019 sa medziročne znížili o 2,5 %. V maloobchode sa tržby vlani medziročne znížili o 1,4 %.