Analytici: Tržby v maloobchode ďalej slabnú,inflácia okresáva spotrebu

Bratislava 8. novembra (TASR) - Tržby v maloobchode ďalej slabnú, inflácia okresáva spotrebu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k septembrovým tržbám maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Maloobchod si podľa neho pripísal najvýraznejší medziročný pokles tržieb od zimnej vlny pandémie v roku 2021 (od februára 2021). "Na druhej strane, tržby naďalej ostávajú nad úrovňou rovnakého obdobia posledného roka tesne pred vypuknutím pandémie, a to dokonca o 5,9 % (oproti septembru 2019), čiastočne však vďaka efektu dočasného oslabenia spotreby na jeseň 2019, teda relatívne nižšej porovnávacej báze," priblížil.



"Výrazný pokles tržieb si totiž v septembri pripísal zvyčajne stabilnejší potravinový segment maloobchodu, a to v oboch svojich zložkách – v porovnaní s augustom výraznejšie klesli tržby obchodných reťazcov i menších špecializovaných prevádzok potravín," spresnil. Na druhej strane, tržby v nepotravinovom segmente sa podľa neho už v septembri ďalej neznižovali.



Spotreba v nasledujúcich mesiacoch bude podľa Koršňáka naďalej narážať na svoje limity plynúce najmä z rekordne vysokej inflácie. "Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácnosti očakávame ďalšie utlmovanie spotreby domácnosti na Slovensku. Protiinflačné opatrenia vlády budú tento rok výpadky reálnych príjmov domácnosti tlmiť pravdepodobne len čiastočne. Vysoké ceny a nízka spotrebiteľská dôvera by mohli oslabiť aj vianočné tržby slovenských obchodníkov," myslí si Koršňák.



"Predpokladáme, že sila vianočného efektu by mohla byť miernejšia ako zvyčajne. Naopak, v dôsledku vysokých cien by sa opätovne mohol posilňovať efekt povianočných výpredajov. Viac spotrebiteľov môže vyčkávať na posezónny pokles cien, ktorý, naopak, posledné roky skôr oslabovali pandemické obmedzenia, pretože domácnosti nečakali na povianočné výpredaje, keďže sa zvyčajne obávali povianočnej uzávery časti maloobchodu," dodal Koršňák.



ŠÚ SR informoval, že tržby maloobchodu aj počas septembra 2022 boli medziročne nižšie, a to o 4,9 %. Medzimesačne klesli tržby maloobchodu o 0,9 %.