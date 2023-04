Analytici: U domácností sa prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie

Bratislava 11. apríla (TASR) - V spotrebnom správaní domácností sa začínajú čoraz citeľnejšie prejavovať negatívne efekty vysokej inflácie. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank v komentári k údajom o februárových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Mierne prekvapivým je zloženie poklesu, ktorý ťahá predovšetkým zvyčajne stabilnejší predaj potravín. Vysvetlením tohto relatívne netypického javu by mohla byť štruktúra inflácie, ktorú ťahajú nahor práve potraviny. To negatívne zasahuje najmä nízkopríjmové domácnosti, ktoré sú tak nútené upravovať aj spotrebu základných položiek spotrebného koša, akými potraviny bezpochyby sú. Nemusí sa pritom jednať len o priame zníženie spotreby, ale aj o preskupenie nákupov potravín smerom k lacnejším a zvyčajne menej kvalitným alternatívam," spresnil.



Na rozdiel od maloobchodu, tržby v hoteloch a reštauráciách vo februári podľa analytika rástli. Ich nárast mal však prevažne len technický charakter a bol len prirodzenou korekciou extrémne slabého januára, ktorého čísla ovplyvnil rekordne teplý prelom rokov. Vyššie tržby vo februári zaznamenal aj predaj a oprava áut.



Spotreba podľa Koršňáka aj v nasledujúcich mesiacoch bude narážať na svoje limity plynúce najmä z rekordne vysokej inflácie. "Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácností a odznení vianočného efektu – vyššia motivácia siahať na úspory – očakávame ďalšie utlmovanie spotreby domácností na Slovensku," dodal Koršňák.



"Do nasledujúcich mesiacov očakávame postupné klesanie spotreby domácností, a to najmä v niektorých druhoch maloobchodu, ale aj v službách. V prostredí vysokej inflácie, klesajúcich reálnych miezd a stenčujúcich sa úspor budú domácnosti pristupovať k určitému škrtaniu svojich reálnych nákupov. To znamená, že nominálne pokles nemusí byť zaznamenaný, najmä pri potrebách, ktoré nie sú esenciálne pre každodenné fungovanie. Na základe toho predpokladáme pokles reálnej spotreby domácností v tomto roku, čím bude podľa odhadov pôsobiť na rast HDP smerom nadol," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že tržby v maloobchode vo februári 2023 medziročne zaostávali o 2,5 %. Februárové tržby v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli najviac v ubytovaní o 9,1 %, menej výrazne v predaji a oprave motorových vozidiel (o 1 %) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 0,7 %).