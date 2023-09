Analytici: U domácností sa stále prejavujú efekty vysokej inflácie

Bratislava 6. septembra (TASR) - V spotrebnom správaní domácností sa stále prejavujú negatívne efekty vysokej inflácie. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o júlových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Miera úspor naďalej ostáva blízko historických miním, časť spotreby je tak najskôr stále realizovaná aj na úkor úspor domácností," priblížil.



Upozornil, že spotreba domácností síce bude naďalej narážať na svoje limity plynúce z nadpriemernej inflácie a mala by tak ostať utlmená aj v nasledujúcich mesiacoch. "Svoje dno už najskôr našla," podčiarkol.



"Očakávané zmiernenie inflácie a opätovne obnovenie mierneho rastu reálnych príjmov domácnosti by mohlo smerom k záveru roka stabilizovať spotrebu, nízke úspory domácnosti i vyššie úroky však najskôr budú brániť jej rýchlemu zotaveniu. Oproti silnému záveru minulého roka tak tržby maloobchodu budú najskôr vykazovať medziročné poklesy aj počas väčšiny zvyšku tohto roka," dodal Koršňák.



"Maloobchodné tržby naďalej čelia tlaku napriek medziročnému nárastu priemerných hrubých miezd, ktoré rástli v druhom štvrťroku vo všetkých odvetviach ekonomiky. Priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla o 9,9 %, čo je druhé najrýchlejšie tempo za pätnásť rokov. Mzdy však stále nedokážu držať krok s vysokou infláciou, čo viedlo k poklesu reálnych miezd o 2 %," doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.



Miera úspor dosiahla podľa neho v druhom štvrťroku len 2,7 % (sezónne očistené a bez peňazí v dôchodkovom sporení), čo naznačuje, že domácnosti sú stále v diskomfortnej situácii. "V dôsledku pretrvávajúcej vysokej inflácie, nižšej miery úspor a klesajúcich reálnych miezd budú musieť domácnosti aj naďalej pri plánovaní svojich nákupov brať tieto faktory do úvahy," uzavrel Kočiš.



ŠÚ SR informoval, že tržby v maloobchode boli v júli 2023 medziročne nižšie o 4,4 %, ich pokles vyjadrený v stálych cenách pretrvával šiesty mesiac za sebou. Tržby v maloobchode za júl v porovnaní s júnom zaznamenali rast o 0,9 %.