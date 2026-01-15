< sekcia Ekonomika
Analytici: Určujúcou zložkou inflácie v roku 2026 budú regulované ceny
Zvýšenie cien tepla by mohlo infláciu formálne navýšiť o viac ako pol percentuálneho bodu.
Autor TASR
Bratislava 15. januára (TASR) - Určujúcou zložkou inflácie v tomto roku budú predovšetkým regulované ceny. Zvýšenie cien tepla by mohlo infláciu formálne navýšiť o viac ako pol percentuálneho bodu. Toto navýšenie však bude významnej časti domácností kompenzované prostredníctvom „energošekov“. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o inflácii za december a celý rok 2025, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Energopomoc pri elektrine a plyne bude na rozdiel od tepla i naďalej poskytovaná formou dotácie ceny. Nebude sa však už dotýkať všetkých domácností. Približne 10 % domácností zaplatí vyššiu nedotovanú cenu elektriny a plynu, čo by malo takisto navýšiť celkovú infláciu (radovo v desatinách, o jednu až dve desatiny),“ spresnil.
Koršňák upozornil, že infláciu budú podľa neho nahor a naďalej ťahať aj zdražujúce služby, do ktorých sa bude okrem iného prelievať aj rekordný 12-percentný rast minimálnej mzdy. Infláciu tento rok podľa neho najskôr zásadnejšie už nepodporia ceny potravín.
„Inflácia by sa aj v úvode roka 2026 mala pohybovať okolo 4 %, s potenciálom na postupné spomalenie v priebehu roka. Pre celý tento rok sa náš inflačný výhľad približuje k úrovni 3,5 %. Riziká však zostávajú vychýlené smerom nahor, najmä v prípade ďalších administratívnych zásahov do cien, rýchlejšieho rastu miezd alebo externých šokov,“ zdôraznil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.
„V tomto roku predpokladáme priemerný rast cien na podobnej úrovni okolo 4 %, čím by sa Slovensko mohlo stať krajinou s druhým najvyšším rastom cien v európskom bloku (hneď po Rumunsku s asi 6 %). Jedným z dôvodov vyššej inflácie je regulácia cien energií, ktorú si tlačíme pred sebou už niekoľko rokov,“ doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.
Inflácia výraznejšie nespomalí na začiatku roka 2026 ani podľa analytikov Národnej banky Slovenska (NBS). „V januári ju očakávame v blízkosti 4 %. Dôvodom bude najmä rast regulovaných cien energií tepla, plynu a elektriny pre domácnosti,“ dodali analytici z NBS.
„Infláciu v aktuálnom roku 2026 ovplyvní to, ako sa bude dariť našej ekonomike či nezamestnanosti. Svoje urobí aj pokračujúca konsolidácia či vývoj cien energií v závislosti od v súčasnosti veľmi spomínanej energopomoci. Samozrejme, že vývoj na svetových trhoch, obchodné napätie (vojna) a zvyšujúce sa clá predstavujú pre Slovensko významné proinflačné riziká. Momentálne sa nám zdá ako reálny pre tento rok rast cien tovarov a služieb na obdobnej úrovni ako vlani,“ uzavrela Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.
ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v decembri 2025 medzimesačne klesli o 0,3 %, čo bol jediný cenový pokles v roku 2025. Tempo medziročnej inflácie sa mierne zrýchlilo na 3,8 %, bola to však druhá najnižšia hodnota v minulom roku (najnižšia hodnota na úrovni 3,7 % bola v apríli, októbri a novembri). Priemerná hodnota inflácie v súhrne za celý rok 2025 dosiahla 4 %.
