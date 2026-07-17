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Analytici: V cenách benzínu hrajú čoraz väčšiu rolu rafinérske marže
Analytik vyčíslil, že ruské oznámenie o zákaze vývozu nafty vytlačilo európsku rafinérsku maržu na rekordných vyše 60 dolárov (52,32 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Za rastom ceny ropy stojí najmä obnovenie bojov medzi USA a Iránom, ceny pohonných látok však už nekopírujú vývoj ceny ropy tak tesne ako v minulosti. Čoraz väčší význam majú ceny rafinovaných produktov a vývoj rafinérskych marží. Vo svojich komentároch na to upozornili analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš a šéf spoločnosti Malcom Finance Jaroslav Ton.
Podľa Greguša sa rafinérske marže v posledných týždňoch dostali na najvyššie úrovne za približne štyri roky. „Dôvodom je kombinácia viacerých faktorov. Rafinérie na Blízkom východe sa po predchádzajúcich výpadkoch stále nevrátili na plnú prevádzku, ázijské rafinérie naďalej fungujú v obmedzenom režime a situáciu komplikujú aj pokračujúce ukrajinské útoky na ruské rafinérie a exportnú infraštruktúru,“ vysvetlil.
Ton vyčíslil, že ruské oznámenie o zákaze vývozu nafty vytlačilo európsku rafinérsku maržu na rekordných vyše 60 dolárov (52,32 eura) za barel (159 litrov). Historické maximum 64,58 dolára dosiahol aj americký ekvivalent. Okrem marží sú pre slovenských dopravcov a motoristov podľa neho určujúce najmä európske veľkoobchodné ceny tohto paliva a kurz eura voči doláru. „Vyššia cena Brentu sa do nákladov nemusí premietnuť okamžite ani v rovnakej miere, záleží aj na stave zásob a nákupnej politike jednotlivých dodávateľov,“ dodal.
Ekonóm Finaxu Patrik Kindl odhaduje, že v najbližších týždňoch bude cena ropy ďalej rásť, avšak nie takým tempom ani na také úrovne, ako to bolo v počiatočných fázach konfliktu počas apríla a mája. „Kľúčovou kartou pre obe strany zostávajú novembrové voľby v USA (do Kongresu - pozn. TASR), pred ktorými si Donald Trump nemôže dovoliť opätovný prudký rast cien pohonných látok. Bude sa preto pravdepodobne usilovať o ukončenie konfliktu, respektíve o uvoľnenie situácie v Hormuzskom prielive,“ uviedol.
Ton vo svojom komentári vyzdvihol úlohu Číny, ktorá zatiaľ brzdí rast cien ropy. Jej dovoz klesol v júni medziročne o 41,3 percenta na 7,12 milióna barelov denne, najmenej od októbra 2016. „Krajina totiž namiesto nákupu na trhu čerpala zo zásob asi 41 miliónov barelov. Ak začne zásoby doplňovať práve vo chvíli, keď bude Hormuz stále obmedzený, môže sa sama stať ďalším impulzom pre rast cien,“ upozornil.
(1 EUR = 1,1467 USD)
Podľa Greguša sa rafinérske marže v posledných týždňoch dostali na najvyššie úrovne za približne štyri roky. „Dôvodom je kombinácia viacerých faktorov. Rafinérie na Blízkom východe sa po predchádzajúcich výpadkoch stále nevrátili na plnú prevádzku, ázijské rafinérie naďalej fungujú v obmedzenom režime a situáciu komplikujú aj pokračujúce ukrajinské útoky na ruské rafinérie a exportnú infraštruktúru,“ vysvetlil.
Ton vyčíslil, že ruské oznámenie o zákaze vývozu nafty vytlačilo európsku rafinérsku maržu na rekordných vyše 60 dolárov (52,32 eura) za barel (159 litrov). Historické maximum 64,58 dolára dosiahol aj americký ekvivalent. Okrem marží sú pre slovenských dopravcov a motoristov podľa neho určujúce najmä európske veľkoobchodné ceny tohto paliva a kurz eura voči doláru. „Vyššia cena Brentu sa do nákladov nemusí premietnuť okamžite ani v rovnakej miere, záleží aj na stave zásob a nákupnej politike jednotlivých dodávateľov,“ dodal.
Ekonóm Finaxu Patrik Kindl odhaduje, že v najbližších týždňoch bude cena ropy ďalej rásť, avšak nie takým tempom ani na také úrovne, ako to bolo v počiatočných fázach konfliktu počas apríla a mája. „Kľúčovou kartou pre obe strany zostávajú novembrové voľby v USA (do Kongresu - pozn. TASR), pred ktorými si Donald Trump nemôže dovoliť opätovný prudký rast cien pohonných látok. Bude sa preto pravdepodobne usilovať o ukončenie konfliktu, respektíve o uvoľnenie situácie v Hormuzskom prielive,“ uviedol.
Ton vo svojom komentári vyzdvihol úlohu Číny, ktorá zatiaľ brzdí rast cien ropy. Jej dovoz klesol v júni medziročne o 41,3 percenta na 7,12 milióna barelov denne, najmenej od októbra 2016. „Krajina totiž namiesto nákupu na trhu čerpala zo zásob asi 41 miliónov barelov. Ak začne zásoby doplňovať práve vo chvíli, keď bude Hormuz stále obmedzený, môže sa sama stať ďalším impulzom pre rast cien,“ upozornil.
(1 EUR = 1,1467 USD)