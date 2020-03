Analytici: V cenách nájmov bratislavský realitný trh nadvládu nemá

Bratislava 5. marca (TASR) – Ceny nájmov v metropole Slovenska v porovnaní s inými krajskými mestami sú porovnateľné. Informovali o tom analytici z portálu Nehnuteľnosti.sk. „Na rozdiel od kúpnych cien, v cenách nájmov nevidíme takú výraznú nadvládu bratislavského trhu,“ uviedli analytici. S odborníkmi zo spoločnosti Lexxus sa však zhodli na tom, že v kúpnych cenách už sú rozdiely viditeľnejšie.



Ako dodali analytici z Nehnuteľnosti.sk, ak neberú do úvahy drahé centrum Bratislavy, cena klasického dvojizbového nájmu sa pohybuje od 550 do 600 eur mesačne. V Košiciach nájomcovia platia za rovnaký typ bývania od 510 do 550 eur mesačne. V prípade porovnávania trojizbových bytov sa ceny nájomného v Bratislave (mimo centra, pozn. TASR) pohybujú od 650 do 700 eur za mesiac a v Košiciach od 600 do 650 eur za mesiac. „Ceny nájmov nám tak odkrývajú záhadu rozdielneho správania sa realitného trhu v rozličných segmentoch bytov,“ dodali analytici.



V prípade nákupných cien sú však rozdiely viditeľnejšie, upozorňuje na to Risk manažér a odhadca ceny nehnuteľnosti spoločnosti Lexxus Peter Ondrovič. Za jednoizbový byt v Bratislave s rozlohou 36 štvorcových metrov (m2) v štvrtom kvartáli minulého roka kupujúci zaplatil 106.000 eur, kým v Košiciach rovnaký byt stál 65.000 eur. „Obdobne priepastné rozdiely sú aj v iných kategóriách. Dvojizbový byt s výmerou približne 52 m2 stojí v Bratislave v projekte strednej úrovne štandardu približne 152.000 eur, kým v Košiciach približne 93.000 eur,“ dodal Ondrovič.



Dôvodom stagnujúcich cien nájomného na bratislavskom realitnom trhu môže byť podľa analytikov portálu Nehnuteľnosti.sk silná konkurencia ponuky. Dopyt po nájme je síce podobne vysoký, avšak Bratislava má najväčšiu zásobu bytov určených na túto funkciu. „Ide predovšetkým o individuálnych kupujúcich, ktorí si kupovali byty na ich ďalší prenájom,“ spresnili analytici. Podľa ich predikcií sa bude dopyt po nájomných bytoch ešte viac zvyšovať pre stále drahšie ceny bytov, ktoré môžu potenciálnych kupujúcich odradiť od kúpy a preorientovať ich na nájom.