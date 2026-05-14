Štvrtok 14. máj 2026
Analytici: V ďalších mesiacoch nemožno vylúčiť tlak na ceny potravín

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Odhadnúť vývoj inflácie do konca tohto roka je dnes podľa slov Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, mimoriadne náročné.

Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Doteraz sa najsilnejší vplyv konfliktu na Blízkom východe prejavil v cenách pohonných látok. V ďalších mesiacoch však nemožno vylúčiť ani tlak na ceny potravín. Potraviny tvoria približne pätinu slovenského spotrebného koša a zostávajú dôležitým inflačným kanálom. Uviedol to Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne, v komentári k údajom o aprílovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Dodatočné proinflačné riziko predstavujú aj náklady na poľnohospodárske vstupy, najmä dusíkaté hnojivá, ktorých ceny od vypuknutia vojny výrazne vzrástli. Keďže ide o kľúčový vstup na začiatku poľnohospodárskej sezóny, časť tohto nárastu sa môže najmä v druhej polovici roka premietnuť do konečných spotrebiteľských cien,“ upozornil Kočiš.

Prognózu inflácie na rok 2026 zatiaľ ponechávame nezmenenú na úrovni 4 %. Pretrvávajúci konflikt a s ním spojené inflačné tlaky však predstavujú významné riziko smerom nahor. V roku 2027 očakávame spomalenie inflácie smerom k 3 %,“ dodal analytik Slovenskej sporiteľne.

Odhadnúť vývoj inflácie do konca tohto roka je dnes podľa slov Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, mimoriadne náročné. „Ak by ceny ropy pokračovali v raste a trvalo by to dlhšie obdobie, tak by sme sa iba sotva vyhli aj na Slovensku vyššej inflácii,“ doplnila Sadovská.

Pohonné látky a energie slúžia ako vstup do produkcie mnohých ďalších druhov tovarov a služieb - z tohto dôvodu sa tak vyššie náklady môžu podpísať pod ich zdražovanie. V závislosti od vývoja a dĺžky trvania (iránskeho) konfliktu či jeho dosahov na vývoj na svetových trhoch sa zrejme odhady tohtoročnej inflácie budú prehodnocovať, zatiaľ s väčšou pravdepodobnosťou smerom nahor,“ uzavrela analytička WOOD & Company.

ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v apríli 2026 zvýšili medzimesačne o 0,5 %. Bola to druhá najvyššia hodnota v tomto roku po januárovej inflácii (+1,8 %). Inflácia na medziročnej úrovni vzrástla na 3,9 %, podobne ako v medzimesačnom porovnaní to bola po januári druhá najvyššia hodnota tohto roka.
