Analytici: Čakanie na kúpu nehnuteľnosti sa niekedy neopláca

Bratislava 9. marca (TASR) – Z dlhodobého hľadiska sa čakanie na kúpu nehnuteľnosti neopláca. Ak je však rodina odkázaná na hypotéku, opatrnosť je na mieste. Ako pre TASR uviedli oslovení analytici, skôr, ako sa rodina zadlží, musí odhadnúť svoj príjmový potenciál do budúcnosti. Dlhodobé otáľanie s kúpou nehnuteľnosti však má zmysel len v mimoriadnych situáciách, ako napríklad v prípade veľmi silnej hospodárskej krízy.



„Pokiaľ teda kupujúci má finančné možnosti na kúpu nehnuteľnosti a neočakáva výrazné zhoršenie svoje finančnej situácie, tak v súčasnosti nevidíme dôvod na vyčkávanie,“ vysvetlil hlavný analytik Bencont Investmenst Rudolf Bruchánik.



Ako uviedol analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický, z dlhodobého pohľadu je rast trhovej hodnoty bytov prirodzený. Ceny nehnuteľností stúpajú, pretože rastú aj príjmy obyvateľstva. „Kto kupuje nehnuteľnosť s tým, že v nej bude dlhodobo bývať, by preto nemal vyčkávať. Na druhej strane, nájsť pri súčasnej nízkej ponuke vysnívaný byt nemusí byť jednoduché,“ dodal.



Ako ďalej uviedol Kubrický, smerodajné sú príjmy rodiny, zamýšľať sa nad cenami nehnuteľností a ich možným vývojom by sa mala rodina až v druhom kroku. „To, čo sa pravdepodobne v najbližších rokoch nezmení a bude ďalej ťahať ceny bytov nahor, je malá ponuka na trhu a nízke úrokové sadzby na hypotéky,“ vysvetlil. Podľa neho je však otázne, ako sa bude dariť ekonomike, či bude obyvateľstvo dostatočne kúpyschopné a dôležité sú aj podmienky pre získanie hypotéky.



Alternatívou by pre mladé rodiny mohlo byť spoločné bývanie v rodičovských domoch. Avšak podľa Kubrického len v prípade, ak to nenarúša medziľudské vzťahy. Pri takomto riešení treba podľa jeho slov brať do úvahy aj časové straty a finančné náklady spojené s dochádzaním z vidieckeho rodinného domu do mesta za prácou.



Naopak, Risk manažér a odhadca ceny nehnuteľností spoločnosti Lexxus Peter Ondrovič sa vyjadril, že situácia na rezidenčnom trhu je príliš komplikovaná a nesúrodý je aj stav na hypotekárnom trhu. „Situácia na trhu dnes spôsobila to, že vyjadrenia v dlhšom než maximálne dvojmesačnom horizonte sú veľmi špekulatívne a môžu byť zavádzajúce,“ vysvetlil.