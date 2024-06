Analytici: V júni by inflácia mohla spomaliť, v lete zrýchľovať

Bratislava 14. júna (TASR) - Priestor na ďalšie zvoľňovanie dynamiky medziročného rastu cien je v nasledujúcich mesiacoch už relatívne obmedzený. V júni by inflácia síce mohla ešte ľahko spomaliť, respektíve ostať blízko májovej úrovne, už počas leta by sa však mala postupne jemne zrýchľovať. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o májovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Na rozdiel od úvodu roka už totiž v druhej polovici roka prestane na medziročnú infláciu pôsobiť priaznivý bázicky efekt. Ďalšie zvoľňovanie inflácie budú brzdiť aj rastúce mzdy, ktoré sa budú premietať najmä do cien služieb, aj zotavujúca sa spotreba. Hranicu 3 % by už však inflácia tento rok prekročiť nemala a mala by sa pohybovať skôr v pásme okolo 2,5 %," spresnil Koršňák.



"V lete by sme mohli vidieť aj medziročne klesajúce ceny potravín. Samozrejme, cenu potravín budú naďalej ovplyvňovať aj zvýšené náklady na prácu. V najbližších mesiacoch už bázický efekt, ktorý tlačil v predchádzajúcich mesiacoch infláciu dynamicky dole, nebude mať tak výrazný vplyv. To znamená, že inflácia sa môže aj v ďalších mesiacoch mierne zvyšovať, ako sme videli aj v máji," doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.



V ekonomike podľa neho pretrvávajú jadrové inflačné tlaky spôsobené faktormi, ako nízka miera nezamestnanosti a silný rast nominálnych miezd. Na druhej strane, domácnosti podľa neho využijú vyššie mzdy na doplnenie úspor, čo do istej miery obmedzí výdavky. Zvýšenie úspor teda bude pôsobiť protiinflačne.



"Očakávame, že mesačná inflácia sa v najbližších mesiacoch zvýši v rozmedzí 0,1 % až 0,4 %. V nasledujúcich mesiacoch bude rast cien ťahaný predovšetkým cenami služieb. V druhej polovici roka by sa medziročná miera celkovej inflácie mohla v niektorých mesiacoch priblížiť k 3 %. Očakávame, že priemerná ročná inflácia v roku 2024 skončí mierne pod 3 %," dodal Kočiš.



"Očakávame aj naďalej, že v tomto roku budeme svedkami podstatne nižších úrovní inflácie ako počas uplynulých dvoch rokov. Odhad tohtoročného rastu cien tovarov a služieb zatiaľ držíme na úrovni približne 3 %, nevylučujeme však ani nižšiu priemernú úroveň," uviedla Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



Ceny potravín v máji podľa analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska (NBS) mierne zrýchlili rast. V máji medziročne rástli o 0,6 %. "Predpokladáme krátkodobé zrýchľovanie cien potravín do augusta 2024. Napriek tomu bude do konca tohto roka vrcholiť prenos poklesu cien agrokomodít, cien prvovýroby a výroby potravín pre domáci trh. Do konca roka 2024 ostane medziročný rast cien potravín v rozmedzí 0 až 2 %," uzavreli analytici centrálnej banky.



ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v máji 2024 vzrástli medzimesačne o 0,1 %. Medziročná inflácia po roku nepretržitého spomaľovania nepatrne poskočila a dosiahla hodnotu 2,2 %. Tempo zdražovania však stále patrilo k najnižším za posledné tri roky.











