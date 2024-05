Analytici: V marci 2024 sa prepadli vývozy áut aj strojov

Bratislava 9. mája (TASR) - V marci tohto roku sa významne prepadli predovšetkým vývozy ťahané nadol svojou kľúčovou kategóriou strojov a prepravných zariadení. Klesali aj nesurovinové dovozy a napriek medzimesačnému nárastu sa v dôsledku silnejšieho bázického efektu prehĺbil aj medziročný pokles surovinových dovozov - ropy, plynu. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o marcovom zahraničnom obchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Marcové čísla zahraničného obchodu podľa neho len potvrdili slabšiu kondíciu domáceho exportného priemyslu v úvode roka. "Napriek významnému marcového poklesu dovozov strojov a prepravných zariadení, ale aj väčšiny ďalších nesurovinových položiek, celkový objem dovozov v marci medzimesačne, na rozdiel od vývozov, po zohľadnení sezóny neklesal," spresnil.



Nálada v domácom priemysle podľa Koršňáka naznačuje, že prudký marcový pokles obratu v zahraničnom obchode by mohol mať len prechodný charakter. Významné oživenie aktivity domáceho priemyslu však zatiaľ nesignalizujú ani ukazovatele sentimentu, ktoré napriek zlepšeniu naďalej ostávajú prevažne v červených číslach.



"Napriek tomu by sa bilancia zahraničného obchodu mala udržať v prebytku aj počas nasledujúcich mesiacov roka, keď nižšie vývozy (a nižšia domáca aktivita) budú sprevádzať aj nižšie nároky na dovozy. Do mínusu sa tento rok vráti len výnimočne, výlučne pod vplyvom sezónnych a jednorazových faktorov (letné dovolenky, koncoročné vianočné spomalenie, stíhačky)," myslí si Koršňák.



Ďalšie rozširovanie prebytkov zahraničného obchodu sa v najbližších mesiacoch pravdepodobne podľa neho zastaví, aj v dôsledku problémov v automobilovom priemysle či silnejšieho domáceho dopytu podporeného uvoľnenou fiškálnou politikou.



"V tomto roku preto očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa mohli korigovať smerom nadol k 3 % HDP (aj pod vplyvom vyššieho dovozu zbraní - stíhačky). Ďalšie výraznejšie rozšírenie prebytkov zahraničného obchodu očakávame najmä v roku 2026, spolu s nábehom produkcie u viacerých ohlásených investícií v automobilovom priemysle," dodal analytik UniCredit Bank.



Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne očakáva, že exportná aktivita ostane pod tlakom približne do konca leta. "Citeľnejšie oživenie v zahraničnom obchode príde v závere roka, ruka v ruke s oživením u našich zahraničných partnerov. Kľúčové preto bude, ako sa budú vyvíjať ekonomické indikátory (napr. inflácia) či politika centrálnej banky," doplnil Horňák.



"Náš výhľad pre zahraničný obchod počíta naďalej s aktívnym saldom, na druhej strane pokles exportu by medziročne mohol v tomto roku dosiahnuť až 9 %, čo bude tlmiť ekonomický rast. Pozitívnym prekvapením by mohol byť vývoj dopytu v iných krajinách Európy, ale na pokrytie nášho zlepšenia sa musí zmeniť najmä nemecká ekonomika," uzavrel Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



ŠÚ SR informoval, že saldo zahraničného obchodu bolo v marci 2024 aktívne v objeme 577,4 milióna eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka slabší výsledok o 119,4 milióna eur.