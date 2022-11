Analytici: V októbri sa opäť obnovil aj rast cien pohonných hmôt

Bratislava 14. novembra (TASR) - V októbri sa znova obnovil aj rast cien pohonných hmôt, predovšetkým nafty. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o októbrovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"V októbri sa obnovil aj rast cien pohonných hmôt. Tie v porovnaní so septembrom zdraželi v priemere o 2,3 %. Silný tlak na zdražovanie, nad rámec rastu cien ropy na svetových trhoch, pritom pozorujeme najmä pri nafte," spresnil.



Kľúčovou položkou, ktorá aj v októbri významne prispievala k ďalšiemu zrýchleniu inflácie, boli ceny potravín. Tie v októbri zdraželi o ďalších 2,5 %, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 24,1 % až na 26,8 %. Potraviny tak tvorili opäť približne 40 % medzimesačnej inflácie a tretinu medziročnej.



"Vysoká porovnávacia báza by mohla v závere roka jemne spomaliť zrýchľovanie medziročnej inflácie. Spomalenie dynamiky jej rastu však neočakávame a v závere roka by miera medziročnej inflácie mala významnejšie prekročiť aj úroveň 15 %. V januári o výške inflácie rozhodnú predovšetkým regulované ceny energií pre domácnosti. Pri plnom premietnutí trhových cien posledného roka do cien pre domácnosti by sa v januári mohla inflácia až zdvojnásobiť a pohybovať sa na úrovni okolo 30 %. Tento scenár však nepovažujeme za pravdepodobný, vládne opatrenia by mali tlmiť nárast regulovaných cien energií aspoň čiastočne," myslí si Koršňák.



"Inflácia zotrvá v dvojciferných hodnotách až do konca budúceho roka. Do jednocifernej oblasti by ju mohla stlačiť pravdepodobne len masívna korekcia cien energií," dodal Koršňák.



"Očakávame, že v nasledujúcich mesiacoch sa bude inflácia držať nad hranicou 15 %. Ceny potravín budú v nasledujúcich mesiacoch rásť, a to z dôvodu rastúcich cien energií aj z dôvodu horšej úrody vo viacerých európskych krajinách, ktoré trápili suchá. Za celý tento rok očakávame priemernú infláciu na úrovni okolo 12 %. Ďalšiemu zrýchľovaniu inflácie však budeme čeliť od začiatku budúceho roka 2023, kedy sa do inflácie premietne zvýšenie regulovaných cien energií," doplnila analytička 365.bank Jana Glasová.



Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka v budúcom roku budú hlavným "driverom" ceny energií, najmä pre domácnosti. "Ich nárast (plyn, elektrina, teplo) nateraz očakávame na úrovni 40 až 50 % medziročne, čo nám posúva budúcoročný priemer nad 13 % s prvými mesiacmi roku 2023 s infláciou blízko 18 %. Rolu tu však zohráva aj nárast cenovej hladiny v druhej polovici tohto roka, ktorý potlačí medziročnú infláciu výrazne nahor," uzavrel Horňák.



ŠÚ SR informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v októbri 2022 medzimesačne poskočili o 1,2 %. Medziročne inflácia od januára minulého roka bez prestávky rastie a momentálne s hodnotou 14,9 % dosahuje najvyššie hodnoty od začiatku milénia.