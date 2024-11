Analytici: V predvianočnom čase rastú výdavky

Bratislava 30. novembra (TASR) - Vianoce sú aj časom obdarovávania, kedy sú ľudia ochotnejší siahnuť hlbšie do vrecka. V predvianočnom období tak často bojujú s výdavkami, ktoré môžu viesť až k nezdravému zadlžovaniu. Pred siahnutím po pôžičke je dôležité porozumieť nákladom, podmienkam a možným vplyvom na osobnú finančnú situáciu, upozornila Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS).



Pripomenula, že podľa dostupných údajov sú čisté finančné aktíva priemerného Slováka najnižšie v rámci Európskej únie (EÚ) a ich dlh je po Estónsku druhý najvyšší spomedzi krajín eurozóny. Rodinné rozpočty v slovenských domácnostiach sú tak pomerne napäté. Každý ďalší úver môže ich situáciu výrazne zhoršiť a viesť tak k platobnej neschopnosti a následnej exekúcii.



Základom zdravého finančného hospodárenia v domácnosti je podľa ASINS pravidelne si vytvárať finančnú rezervu, ktorá bude slúžiť na pokrytie nečakaných výdavkov. Z tejto rezervy môžu ľudia čerpať napríklad aj v prípade Vianoc či iných sviatkov. Naopak, nie je rozumné sa v tomto období zadlžovať, upozornila asociácia.



"Ideálny scenár je nebrať si na sviatky žiadnu pôžičku. Ak sa predsa musíte uchýliť k takémuto kroku, zvoliť by ste si mali takú pôžičku, ktorá napácha čo najmenej škôd. Dôležité je vopred si zvážiť svoje platobné schopnosti, spraviť analýzu trhu, porovnať výhodnosť rôznych ponúk a nakoniec sa dôsledne oboznámiť s kompletnými podmienkami pôžičky," vysvetlil prezident ASINS Martin Musil.



Pri porovnaní jednotlivých úverových produktov je podľa neho dôležité vypočítať si celkovú záťaž, ktorú pôžička v rámci rodinného rozpočtu spôsobí. Najdôležitejším ukazovateľom pri výbere úveru je ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). "Náklady sú v tomto prípade suma, ktorú musí dlžník zaplatiť za požičanú sumu. RPMN teda vyjadruje celkovú úrokovú mieru úveru alebo pôžičky. Zohľadňuje nielen úrok, ale aj ostatné poplatky súvisiace s úverom, ktoré na prvý pohľad nie sú vždy viditeľné a jasné," podčiarkol Musil.



V tomto ukazovateli sú započítané aj ďalšie poplatky, na ktoré množstvo spotrebiteľov nemyslí, napríklad úroky z úrokov, jednorazové poplatky za poskytnutie a administratívu okolo úveru. Naopak, do celkovej sumy sa nezapočítavajú napríklad poplatky z omeškania splátok, ktoré vedia pôžičku ešte viac predražiť, doplnila asociácia.