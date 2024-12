Analytici: Bilancia zahraničného obchodu SR by sa mala stenčovať

Bratislava 9. decembra (TASR) - V závere roka by sa bilancia zahraničného obchodu Slovenska mala jemne stenčovať a v priemere za tento rok klesnúť jemne pod 3 % hrubého domáceho produktu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o októbrovom zahraničnom obchode, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Ďalšie výraznejšie rozšírenie prebytkov zahraničného obchodu očakávame až v roku 2026, spolu s nábehom produkcie u viacerých ohlásených investícií v automobilovom priemysle," spresnil analytik.



Október podľa neho prekvapil obnovením rastu v kľúčovej kategórii strojov a prepravných zariadení. Október a november pritom bývajú z hľadiska produkcie áut jednými z najsilnejších mesiacov roka. "Predpokladáme však, že vzhľadom na problémy s predajmi áut na domácom európskom trhu aj ohlásenými clami na ich vývozy do USA nebude mať októbrové oživenie dlhodobý charakter. Nové clá však môžu dočasne podporiť produkciu na export do USA (do zásob) ešte aj na prelome rokov, teda pred ich zavedením," dodal Koršňák.



"V októbrových údajoch pozitívne prekvapil najmä rast exportov automobilov, ktorého oživenie súviselo s krátkodobými pozitívnymi číslami v Nemecku, ako aj s pokračujúcim dopytom z USA. Očakávame, že trend predzásobovania sa našimi automobilmi bude v Spojených štátoch pokračovať až do konca roka, čím chcú firmy využiť stále priaznivé tarifné obchodné prostredie. Spolu s nástupom novej americkej administratívy a po možnej implementácii obchodných ciel totiž cenová atraktivita našej výroby na tomto trhu podstatne poklesne," doplnil analytik 365.bank Tomáš Boháček.



"Nemecký dopyt taktiež stále nie je na úrovniach historického priemeru. V údajoch do konca roka, resp. na prelome rokov, tak očakávame vykazovanie prebytku, ktorý by sa od februára mal znižovať do deficitov. Miera prepadu zahraničného obchodu bude závisieť od nastavenia nových globálnych pravidiel, čo sa môže časom negatívne prejaviť aj na našom ekonomickom raste," uzavrel analytik 365.bank.



ŠÚ SR informoval, že hodnota vývozu aj dovozu v októbri 2024 dosiahla druhú najvyššiu úroveň od roku 2010. Zo Slovenska sa podľa predbežných údajov vyviezol tovar v hodnote 10,4 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3,9 %. Dovoz tovaru vzrástol o 5,5 % na 10 miliárd eur. Obchodná bilancia sa udržala už desiaty mesiac v pozitívnych číslach, tentoraz s prebytkom 391,7 milióna eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa však prebytok zmenšil o takmer 134 miliónov eur.



K nárastu exportu podľa ŠÚ SR pomohla najviac vyššia hodnota vyvezených automobilov. Na strane importu bol rast podporený širším spektrom komodít patriacich medzi stroje a prepravné zariadenia či rôzne priemyselné výrobky.