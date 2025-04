Analytici vidia priestor pre ďalšiu redukciu úrokových sadzieb

Frankfurt nad Mohanom 18. apríla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) ešte viac uvoľní svoju menovú politiku, ak obchodné napätie zasiahne jej krehkú ekonomiku. Uviedli to vo štvrtok (17. 4.) analytici v prieskume pre agentúru Reuters, od ktorej správu prevzala TASR.



ECB vo štvrtok siedmykrát v tomto cykle znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 2,25 %, aby podporila už aj tak slabú ekonomiku eurozóny, ktorá čelí negatívnemu vplyvu ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa. Banka zároveň poukázala na zhoršujúci sa výhľad ekonomiky euroregiónu v dôsledku obchodného napätia, ktoré vyvolalo „výnimočnú neistotu“.



Štvrtkové rozhodnutie o redukcii úrokov bolo jednomyseľné, pričom ešte pred niekoľkými týždňami by niekoľko guvernérov argumentovalo za prestávku, povedala šéfka banky Christine Lagardová. To je znakom toho, ako vážne predstavitelia banky berú riziká pre ekonomiku.



Všetko „nasvedčuje tomu, že ECB je ochotná urobiť, čo je potrebné,“ povedal Rohan Khanna, vedúci oddelenia stratégie v banke Barclays.



Podľa analytickej spoločnosti LSEG obchodníci teraz odhadujú na približne 75 % šancu na ďalšie zníženie sadzieb v júni oproti približne 60 % pred rozhodnutím ECB. Predpovedajú tiež, že ECB do konca roka zníži sadzby o približne 65 bázických bodov namiesto o 55 bázických bodov, ktoré očakávali pred štvrtkovým rozhodnutím. To znamená, že teraz predpokladajú tri zníženia úrokových sadzieb namiesto dvoch.



Výnosy nemeckých dvojročných dlhopisov, citlivé na očakávania v oblasti menovej politiky, klesli až o 7 bázických bodov a výnosy z talianskych dlhopisov dosiahli najnižšiu úroveň od roku 2022.