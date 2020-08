Analytici: Vírus zasiahne japonskú ekonomiku viac, než sa čakalo

Tokio 15. augusta (TASR) - Japonská ekonomika klesne v dôsledku pandémie nového koronavírusu v súčasnom fiškálnom roku viac, než sa pôvodne predpokladalo. Poukázal na to tento týždeň zverejnený prieskum medzi analytikmi. Navyše šance na zotavenie japonskej ekonomiky zníži aj rastúce napätie medzi Čínou a USA. Dôvodom je, že tretia najväčšia ekonomika sveta je vysoko závislá od exportu a je tak citlivá na obchodné spory.



"Ekonomickú aktivitu budú aj naďalej obmedzovať opatrenia na zabezpečenie sociálneho dištancu potrebného na zabránenie šíreniu nového koronavírusu," povedal ekonóm Taro Saito z výskumného inštitútu NLI Research Institute. Podľa neho sa v nasledujúcom fiškálnom roku japonská ekonomika podľa všetkého zotaví, obrovské straty zaznamenané v súčasnom fiškálnom roku (končí sa v marci 2021) však vykompenzovať nedokáže.



Podľa 32 ekonómov oslovených agentúrou Reuters by japonská ekonomika mala v súčasnom fiškálnom roku klesnúť v priemere o 5,6 %. To znamená zhoršenie prognózy, keďže pred mesiacom počítali s poklesom o 5,3 %. V prípade najhoršieho možného scenára by mal pokles ekonomiky dosiahnuť 8 %.



K zhoršeniu prognózy došlo po tom, ako viacerí analytici revidovali svoje pôvodné prognózy vývoja hrubého domáceho produktu (HDP) za 1. štvrťrok tohto fiškálneho roka smerom nadol. Japonská vláda zverejní údaje o vývoji hospodárstva za apríl až jún v pondelok 17. augusta.



V prieskume uskutočnenom v období od 4. do 13. augusta ekonómovia zároveň uviedli, že v budúcom fiškálnom roku by malo Japonsko zaznamenať rast o 3,3 %. V tomto prípade ponechali svoju prognózu z júla nezmenenú.



Vyhliadky ekonomiky však môže ešte skomplikovať najnovšie zvýšenie napätia medzi Čínou a USA. Dve najväčšie ekonomiky sveta majú spory na viacerých frontoch, okrem obchodu sú to technológie a v poslednom období aj pandémia nového koronavírusu. Až 90 % ekonómov je presvedčených, že súčasný konflikt medzi Washingtonom a Pekingom bude mať negatívny vplyv na ďalší vývoj japonskej ekonomiky.



Navyše približne 80 % z oslovených ekonómov uvádza, že na japonské firmy bude negatívne pôsobiť aj to, ak sa Washington a Peking rozhodnú vytvoriť vlastné ekonomické zóny. Takýto vývoj by znamenal výrazný ústup od globalizácie.