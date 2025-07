Analytici: Víťazom colnej dohody je najmä Donald Trump

Bratislava 28. júla (TASR) - Víťazom obchodnej dohody je najmä Donald Trump, Veľká Británia, zástancovia brexitu, americký zbrojári, americké energetické firmy, ale tiež európske automobilky. Uviedol to Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Trinity Bank k colnej dohode medzi USA a EÚ.



„Tým prvým víťazom dohody je americký prezident Donald Trump. Z hľadiska videnia sveta, ktoré zastáva on a jeho administratíva, dochádza k náprave dlhodobého asymetrického obchodného vzťahu medzi USA A EÚ. Spojené štáty teraz uplatnia na väčšinu dovážaného tovaru nové 15-percentné clo, zatiaľ čo EÚ na dovoz z USA uvalí nulové clo, žiadne. Teda 15:0 pre Trumpa - takto to Trump predá svojim voličom,“ spresnil Kovanda.



Ďalším víťazom colnej dohody sú podľa Kovandu britské firmy. Britskí exportéri po novom čelia v USA len 10-percentnému clu, pretože Británia napriek tomu, že je omnoho menším trhom ako EÚ, si vyrokovala výhodnejšie podmienky ako Brusel. Britskí exportéri tak budú mať konkurenčnú výhodu na americkom trhu pred firmami z EÚ. Oslavovať môžu teda stúpenci brexitu, pretože keby nebolo vystúpenia Veľkej Británie z EÚ, tak aj na britské firmy by sa vzťahovalo 15-percentné clo.



„Doteraz predstavené detaily naznačujú dohodu výhodnejšiu pre Spojené štáty, ktoré maximálne využili svoje postavenie vo svetovej ekonomike, zatiaľ čo Únia napokon zvolila cestu väčších ústupkov. Clá v nižšej výške si vyrokovala aj Veľká Británia (10 %), rovnakú úroveň dohodlo Japonsko,“ doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



„Myslíme si, že postavenie a ekonomická sila Únie umožňovala vyrokovať lepšiu dohodu. Racionálny prístup EÚ však napokon prevážil živelný prístup amerického prezidenta, ktorý bol odhodlaný hrať najsilnejšími kartami až do konca. Vypuknutie obchodnej vojny by preto bolo takmer istým scenárom, EÚ zvolila radšej istú cestu vyšších ciel než neistý výsledok obchodného sporu,“ zdôraznil Horňák.



V tomto svetle je podľa neho pozitívnou správou, že slovenské automobilky budú čeliť asi o polovicu nižšiemu clu, než sa pôvodne predpokladalo. Stále však bude zaťaženie dovozu z európskych automobiliek násobne vyššie, než to bolo pred nástupom Donalda Trumpa.



„Dohoda o nákupe energií je zárukou pre Spojené štáty, ale pomocnou rukou pre EÚ, ktorá sa snaží o diverzifikáciu zdrojov z dôvodu odpájania sa od ruských fosílnych palív,“ dodal analytik Slovenskej sporiteľne.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a prezident USA Donald Trump v nedeľu (27. 7.) večer v škótskom Turnberry uzavreli dohodu o urovnaní obchodného sporu ohľadom zvýšenia ciel, uviedli zdroje z prostredia EÚ. Informovala o tom tlačová agentúra DPA pre konzorcium európskych tlačových agentúr (Europeam Newsroom, ENR), ktorej súčasťou je aj TASR.