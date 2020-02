Analytici: Vládny sociálny balík je rozpočtovou mínou pre budúcu vládu

Bratislava 18. februára (TASR) - Vládou schválený balík sociálnych opatrení zásadným spôsobom zvyšuje deficit verejných financií a členovia Klubu ekonomických analytikov (KEA) sú proti jeho prijatiu. Opatrenia sú podľa KEA orientované na spotrebu, bez vplyvu na zvýšenie potenciálu ekonomiky, a sú v protiklade so schválenými výdavkovými limitmi. Bez prijatia kompenzačných opatrení by ekonómovia považovali rozpočet za rizikový až veľmi rizikový, informoval v utorok klub v tlačovej správe. O schválení balíka ešte musí rozhodnúť Národná rada (NR) SR.



Podľa ankety KEA, na ktorej sa zúčastnilo 31 z celkového počtu 45 členov, nepovažuje zdvojnásobenie rodinných prídavkov, zavedenie 13. dôchodku a zrušenie diaľničných známok pre automobily do 3,5 tony za ekonomicky odôvodnené 90 % respondentov ankety. Podľa analytikov by v prípade schválenia týchto opatrení NR SR mala prezidentka Zuzana Čaputová tieto novely zákonov vrátiť parlamentu.



"Zvýšenie deficitu o 0,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) tento rok a 0,8 % HDP od budúceho roka nepovažujeme za ekonomicky odôvodnené v čase, keď sa prijali výdavkové limity a sme výrazne odchýlení od cesty k vyrovnanému rozpočtu," zhodla sa väčšina analytikov KEA. Podľa ekonómov ostane bez dodatočných opatrení verejný dlh naďalej v sankčných pásmach dlhovej brzdy podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Návrhom z dielne SNS a Smeru-SD analytici vyčítajú, že sú orientované čisto na spotrebu bez výraznejšieho dlhodobejšieho vplyvu na potenciál ekonomiky. "Rozpočet odovzdaný v takomto stave by bol rozpočtovou mínou pre novú vládu, a teda dôvodom na uťahovanie si opaskov v najbližšom čase," zdôraznili ekonómovia.



Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) je aktuálny odhad schodku na rok 2020 bez dodatočných opatrení na úrovni -1,79 % HDP, čo je už teraz podstatne viac ako cieľ -0,49 % HDP.



Slovensko sa odchýlilo z cesty k vyrovnanému rozpočtu už v roku 2018, čo v januári potvrdila aj vláda schválením výdavkového limitu na rok 2020. RRZ upozornila, že na to, aby sa v roku 2020 splnili vládou schválené výdavkové stropy, sa budú musieť prijať opatrenia vo výške 1,2 % HDP.