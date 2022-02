Analytici: Vlaňajší deficit zníži slabé čerpanie kapitálových výdavkov

Bratislava 9. februára (TASR) - Deficit rozpočtu verejnej správy v roku 2021 môže dosiahnuť úroveň 6,2 miliardy eur, čo je 6,4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Oproti decembrovej prognóze ide o pokles odhadu deficitu o 532 miliónov eur (0,5 % HDP), uviedli na sociálnej sieti analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Pokles odhadu je z veľkej časti spôsobený nižším čerpaním kapitálových výdavkov. Aktuálne dáta podľa analytikov naznačujú, že koncoročný deficit môže byť ešte nižší.



"Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu na konci roka znamená úsporu oproti predchádzajúcej prognóze vo výške 181 miliónov eur. K poklesu deficitu prispel aj odhadovaný rozpočtový vplyv opatrení na riešenie pandémie, ktorý medzimesačne klesol o 142 miliónov eur. Úspora vyplýva najmä z dodatočnej refundácie pandemických výdavkov z EÚ fondov na konci roka," uviedli analytici. Tretím dôležitým faktorom zlepšujúcim hospodárenie verejnej správy je vyšší výnos daňových a odvodových príjmov. Rýchlejší rast plnenia príjmov na konci roka znamená pozitívny vplyv 117 miliónov eur.



Rozdiel oproti predchádzajúcej prognóze vyplýva podľa analytikov najmä zo slabého čerpania kapitálových výdavkov mimo rezortu obrany. Miera čerpania zdrojov mala v predchádzajúcich rokoch rastúcu tendenciu (vzrástla z úrovne 54 % v roku 2017 až k úrovni 86 % v roku 2020). Z tohto pohľadu bola miera čerpania v roku 2021 najnižšia od 2017. "Ak by prišlo k čerpaniu na priemernej úrovni rokov 2017 až 2020, kapitálové výdavky štátneho rozpočtu by boli vyššie o 183 miliónov eur, to znamená na úrovni 1,2 miliardy eur," uviedli analytici RRZ.



Vysoká úroveň zdrojov (cez 1,7 miliardy eur) na financovanie investícií v roku 2021 vyplynula zo zvýšenia rozpočtu o prostriedky prenesené z predchádzajúcich rokov. Celkový objem prostriedkov presunutých z roku 2020 bol 854 miliónov eur, z týchto zdrojov však bolo vyčerpaných iba 25 % (217 miliónov eur). "Vyššie čerpanie kapitálových výdavkov by sme vzhľadom na trend posledných rokov a objem dostupných prostriedkov očakávali v rezortoch dopravy a hospodárstva," spresnili analytici. Objem nečerpaných prostriedkov v týchto rezortoch bol vo výške 151 miliónov eur, dodatočných 280 miliónov eur tvoria nepoužité zdroje investičnej rezervy alokovanej vo všeobecnej pokladničnej správe a presunutej z roku 2020. Nečerpané zdroje týchto troch rezortov tak predstavujú viac ako dve tretiny z celkového objemu nepoužitých prenesených kapitálových výdavkov.