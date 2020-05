Analytici: Výdavky na bývanie klesli, nájmy však lacnejšie nie sú

Bratislava 12. mája (TASR) – Priemerná slovenská domácnosť podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR za prvé tri mesiace tohto roka míňala na bývanie a energie mesačne zhruba štvrtinu z celkových mesačných výdavkov. Oproti minulému roku sa tento pomer zmenšil, upozornila na to analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.



„Od roku 2018 sme boli svedkami, že rastúce náklady energií, ale aj nájmov spôsobili, že sme sa vo vynaložených nákladoch dostali na úroveň spred krízových rokov,“ uviedla Buchláková s tým, že vtedy spotrebitelia míňali na bývanie vyše tretinu z celkových mesačných výdavkov domácnosti.



„Od vlaňajška sa síce zvyšovali ceny energií, čo sa premietlo do nárastu cien za elektrinu i plynu, ale zároveň sa znižovali ceny nájmov, čo sa premietlo do celkovej štatistiky, a medziročne platíme za bývanie menej ako pred rokom,“ vyjadrila sa Buchláková. Odborníci z realitného sektora však pokles cien nájmov nepotvrdili.



Ako uviedol prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár, v priebehu roka 2019 a 2020 v celoštátnom meradle na Slovensku k poklesu cien nájmov nedošlo. „Pokiaľ sa pozrieme do jednotlivých regiónov, pokles zaznamenali iba Prešovský a Trnavský kraj,“ podotkol Palenčár.



Podľa údajov NARKS napríklad v prípade dvojizbových bytov v marci 2020 medziročne poklesli ceny nájmov v Trnave o necelých sedem percent, naopak, v Trenčíne vzrástli ceny nájmov dvojizbových bytov o takmer 17 % a v okrese Košice III o 27,5 %. V prípade trojizbových bytov poklesli nájmy napríklad v Nitre o 4,41 %, či v Poprade o necelé dve percentá, vzrástli však napríklad v okrese Bratislava IV o 10 %, v okrese Košice III o necelých sedem percent.



Ako dodal analytik Realitnej únie (RÚ) SR Vladimír Kubrický, z údajov ŠÚSR v položke „výdavky na bývanie, vodu ...“ tvorí časť „skutočné nájomné na bývanie“ len necelých osem percent. Napríklad elektrina má trojnásobný podiel. „Tieto čísla nemajú z pohľadu realitného trhu žiadnu vypovedaciu hodnotu. Sú odtrhnuté od trhu s komerčnými nájmami,“ uzavrel Kubrický.