Analytici: Výhľad priemyslu na najbližšie mesiace nie je optimistický

Bratislava 10. júla (TASR) - Výhľad priemyslu na nadchádzajúce mesiace naďalej nie je optimistický. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o májovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Stabilizácia energetického šoku by mohla smerom k záveru roka pomáhať aj slovenskému priemyslu, ktorý by sa v druhej polovici roka mohol už stabilnejšie 'vyhrabať' z červených čísel aj za pomoci nízkej porovnávacej základne. V medziročnom porovnaní by mohol čísla priemyslu vylepšovať i bázický efekt (nízka porovnávacia báza) v energetike, ktorej produkciu by navyše mal podporiť aj nový tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce," priblížil.



V kľúčovom automobilovom priemysle budú podľa Koršňáka naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Tie by mohli zostať v porovnaní s minulým rokom aspoň čiastočne uvoľnené, naďalej však budú narúšať produkciu slovenských závodov automobiliek a prispievať k zvýšenej volatilite produkcie tejto časti priemyslu.



"Prípadné problémy automobilového priemyslu by aj v zostávajúcich mesiacoch roka mali ostávať najmä na strane ponuky (dodávok). Dočasne by pritom mohli produkciu znižovať aj prípravy automobiliek na novú produkciu, ktorej pozitívne efekty by sa mohli naopak pozitívne prejavovať od jesene tohto roka," dodal Koršňák.



Väčšina slovenského priemyslu podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka zostáva pod tlakom, výkon je výraznejšie ťahaný produkciou automobiliek. Spomaľujúci sa globálny dopyt však prirodzene vplýva aj na výkon slovenského priemyslu, ktorý je silne exportne založený.



"Posledné mesiace nám ukazujú krehkosť ekonomickej aktivity a výhľad tak naďalej ostáva neistý, keďže inflácia pretrváva na zvýšených úrovniach a centrálne banky ešte úplne nedokončili svoje 'domáce úlohy'. Stále však platí, že silnejší a trvácnejší pozitívny impulz predpokladáme v závere tohto roka, ako aj spojený s ekonomickým oživením očakávaným v roku 2024," doplnil Horňák.



ŠÚ SR v pondelok informoval o tom, že priemyselná produkcia SR v máji 2023 medziročne klesla o 1,4 %. Medzimesačne (oproti aprílu 2023) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia zvýšila o 2,5 %.