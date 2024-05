Analytici: Výhľad priemyslu SR nie je optimistický

Bratislava 10. mája (TASR) - Vojna na Ukrajine, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov by mali stále nahlodávať kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Výhľad priemyslu SR na nadchádzajúce mesiace teda naďalej nie je optimistický. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o marcovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Jemnú nádej na zlepšenie a korekciu extrémne slabých marcových čísel prináša aspoň dôvera v priemysle, ktorá sa v apríli zotavila na viac ako ročné maximum, pričom nahor ju ťahali vyššie objednávky i vyššia očakávaná produkcia v nasledujúcich troch mesiacoch. V nasledujúcich mesiacoch, najmä v druhej polovici roka by priemysel mohol konečne ťažiť z pomaly sa zotavujúceho externého dopytu. Jeho rast však bude stále relatívne tlmený a ostane výrazne pod dlhodobým priemerom," priblížil Koršňák.



"Očakávame, že priemyselná produkcia bude najmä v prvej polovici aktuálneho roka pod tlakom. Neskôr v priebehu tretieho a štvrtého kvartálu očakávame postupné globálne oživenie, ktoré potiahne aj slovenský priemysel," doplnil analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.



Oživenie priemyselnej produkcie by podľa Kočiša postupne malo podporiť aj uvoľňovanie utiahnutej menovej politiky zo strany ECB. "Pozitívne signály možno vidieť aj v indikátore dôvery v našom priemysle, ktorý v ostatnom období rástol, pričom zlepšený sentiment podporil najmä rast objednávok a rast očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace. Objednávky sa zvýšili práve v kľúčovej výrobe dopravných prostriedkov. V najbližších mesiacoch možno očakávať skôr rozkolísané výsledky," uzavrel analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR v piatok informoval, že priemyselná produkcia SR v marci 2024 medziročne poklesla o 6,9 %. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1,2 %.