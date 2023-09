Analytici: Výhľad priemyslu v SR nie je optimistický

Bratislava 11. septembra (TASR) - Výhľad priemyslu na nadchádzajúce mesiace naďalej nie je optimistický. Vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov by mohli stále nahlodávať kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o júlovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Júlové čísla priemyslu však najskôr v júli citeľne ovplyvnil aj dovolenkový efekt, a tak v najbližšom mesiaci by sme mohli predsa len čakať aspoň jemnú korekciu slabého júla," priblížil.



V kľúčovom automobilovom priemysle budú podľa Koršňáka naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Tie sa, zdá sa, v priebehu prvej polovice tohto roka podarilo z veľkej časti uvoľniť. Spotrebný dopyt v Európe síce v prvej polovici roka prevažne slabol, dopyt po nových autách na kľúčovom európskom trhu je však stále zvýrazňovaný odloženými nákupmi z minulých rokov.



"Predpokladáme preto, že ani na strane dopytu by slovenské závody nemali v ostávajúcich mesiacoch roka zápasiť so zvýšenými výpadkami. Dočasne by ale mohli produkciu znižovať prípravy automobiliek na novú produkciu, najmä počas leta a na prelome rokov, kedy automobilky tradične odstavujú výrobu a toto obdobie najskôr budú využívať i na prípravu novej produkcie, aj za cenu predĺženia odstávky výroby nad rámec toho, čo bolo bežné v minulosti. Pozitívne efekty týchto odstávok by sa ale mali naopak pozitívne prejavovať v ďalších mesiacoch," dodal Koršňák.



Aj podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka je situácia v slovenskom priemysle krehká a premenlivá. "Do nasledujúcich mesiacov očakávame vplyv spomaľujúceho sa globálneho dopytu, prirodzene vplývajúceho aj na výkon slovenského priemyslu, ktorý je silne exportne založený," doplnil Horňák.



"Silnejší a trvácnejší pozitívny impulz predpokladáme na prelome tohto roka, ako aj spojený s ekonomickým oživením očakávaným v roku 2024. Situácia na energetických trhoch sa výrazne zlepšila, inflácia klesá na nižšie úrovne a cyklus zvyšovania sadzieb centrálnymi bankami sa pravdepodobne blíži ku svojmu koncu, čo sú dôležité pozitívne signály pre priemyselníkov doma aj v zahraničí," uzavrel analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR v júli 2023 medziročne poklesla o 5,3 %. Medzimesačne (oproti júnu 2023) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 2,6 %.