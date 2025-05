Analytici: Výhľad spotreby domácností pre tento rok zostáva negatívny

Bratislava 7. mája (TASR) - Výhľad spotreby domácností pre tento rok ostáva negatívny a neskôr bude záležať na tom, aké opatrenia budú reálne implementované v ďalšej vlne konsolidácie. Uviedol to analytik 365.bank Tomáš Boháček v komentári o údajoch o marcových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil v stredu Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



„Po sfinalizovaní údajov za 1. štvrťrok možno konštatovať, že kombinácia vládnych opatrení a najmä zvýšenie nepriamych daní znížili kúpnu silu spotrebiteľov v prepočte o takmer 2 %. Očakávame, že ďalší pokles výdavkovej sily príde následne v údajoch za mesiac apríl a neskôr za celý 2. štvrťrok, kedy sa transakčná daň uviedla do praxe,“ spresnil Boháček.



Transakčná daň podľa neho tlačí na jednej strane na rast cien, ale prejavuje sa aj skomplikovaním možnosti (ochoty obchodníkov) poskytovať digitálne platby pre preferenciu hotovosti. „V polovici leta by sa situácia mala začať pozvoľna zlepšovať s tým, ako sa ekonomika adaptuje na nové prostredie,“ dodal analytik 365.bank.



Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka vo všeobecnosti prinášajú aktuálne ekonomické podmienky v SR väčší sklon k úsporám a odkladaniu spotreby, napríklad väčších nákupov. „Najčerstvejšie dáta za spotrebiteľský sentiment máme za apríl. Tieto ukázali ďalšie zhoršenie nálady medzi spotrebiteľmi, index zaostáva za úrovňou dlhodobého priemeru o takmer tri body, pričom spotrebiteľmi bola negatívne vnímaná najmä celková hospodárska situácia a vývoj nezamestnanosti,“ doplnil.



„Napriek tomu predpokladáme, že spotreba domácností ostane v tomto roku jedným z pozitívnych ťahúňov hrubého domáceho produktu (HDP). Náš celkový odhad rastu sme nateraz znížili na 1,8 %, čiastočne reflektuje hrozby pre Slovensko, vyplývajúce z uvalených ciel Donaldom Trumpom. Nejde len o priame negatívne vplyvy v podobe nižšieho exportu slovenských firiem do USA, ale aj nepriame dopady cez spomalenie našich hospodárskych partnerov,“ dodal Horňák.



ŠÚ SR informoval, že maloobchodné tržby na Slovensku v marci 2025 medziročne klesli o 2,5 %, nižšiu hodnotu ako pred rokom evidovali druhý mesiac po sebe. Po sezónnom očistení klesli aj medzimesačne, a to o 1 %.