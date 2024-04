Analytici: Vyhliadky priemyslu v SR nie sú optimistické

Bratislava 10. apríla (TASR) - Vyhliadky slovenského priemyslu na najbližšie mesiace nie sú optimistické. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o februárovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Vojna na Ukrajine, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov by mali stále nahlodávať kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Výhľad priemyslu na nadchádzajúce mesiace teda naďalej nie je optimistický. Neskôr v priebehu roka, najmä v jeho druhej polovici, by priemysel ale predsa len mohol konečne ťažiť z pomaly sa zotavujúceho externého dopytu. Jeho rast však bude stále relatívne tlmený, výrazne pod dlhodobým priemerom," spresnil Koršňák.



Dlhodobý trend priemyselnej výroby na Slovensku v poslednom roku nevykazuje podľa Tomáša Boháčka, analytika 365.banky, výraznejšie výkyvy, no tempo rastu ostáva utlmené. "Podľa nášho názoru by takýto vývoj mohol zotrvať ešte do konca leta, kedy predstihové indikátory poukazujú na svižnejší rast ekonomiky. Pre našu ekonomiku ostáva kľúčové Nemecko, ktoré v priemysle stále nevykazuje rast ako v minulosti, ale posledné údaje objednávok v priemysle poukázali na mierne odrazenie sa od dna, hoci jeho štruktúra ešte nedáva veľa priestoru pre čisto optimistické závery," myslí si Boháček.



"Domnievame sa, že priemysel u nás by mohol začať vykazovať plošnejší rast niekedy ku koncu roka, no viac istoty by sme nadobudli až keď budú známe závery niektorých geopolitických udalostí, vrátane vývoja v čínskej ekonomike či po voľbách v USA, ktoré dnes ponechávajú otvorenú širokú škálu scenárov vývoja," doplnil analytik 365.bank.



"Predpokladáme, že rast HDP v tomto roku dosiahne medziročne 2 %, impulz zo zahraničného obchodu čakáme najmä v závere tohto roka. Veľký vplyv bude mať oživenie eurozóny a najmä Nemecka, ktoré je našim najvýznamnejším obchodným partnerom. Jeho miery rastu HDP však v posledné kvartály vôbec neohurujú, čo nie je pozitívnou správou ani pre malé krajiny v okolí (Česko, Maďarsko či Slovensko)," uzavrel Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



ŠÚ SR informoval, že priemyselná produkcia SR zostala vo februári 2024 na rovnakej úrovni ako vlani. Po prepočítaní dlhodobého časového radu údajov z dôvodu prechodu na nové bázické obdobie roka 2021 tak priemyselná produkcia po šiestich mesiacoch nepretržitého rastu medziročne stagnovala. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia zvýšila o 0,4 %.