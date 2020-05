Analytici: Po výpadku na realitnom trhu dopyt opäť rastie

Bratislava 24. mája (TASR) – Ekonomická neistota v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobila, že dopyt po bytoch sa spomalil. Výpadok na bratislavskom realitnom trhu bol viditeľný hlavne v apríli, no v máji už záujem kupujúcich opäť rastie. Informoval o tom hlavný analytik spoločnosti Bencont Investments Rudolf Bruchánik. Zvýšený celoslovenský záujem o byty potvrdil aj portál Nehnuteľnosti.sk, ktorý od začiatku mája zaznamenal výrazne vyššiu návštevnosť realitných portálov.



„Nehnuteľnosti.sk zaznamenali až 60-percentný nárast návštevnosti oproti marcovým výsledkom, keď boli na Slovensku spustené opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu,“ informoval portál s tým, že samotný dopyt po nehnuteľnostiach bol v máji o viac ako 100 % väčší ako v marci a záujem kupujúcich teda už takmer dosiahol úroveň spred koronakrízy.



Ako dodal realitný portál, zo 430.000 zobrazení za týždeň v marci evidovali nárast v poslednom májovom týždni na úroveň vyše 700.000 zobrazení. „Ide o takmer totožné čísla ako pred vypuknutím pandémie,“ konštatoval portál.



„Ľudia zjavne nestratili záujem o nehnuteľnosti. Veríme, že ich rýchly návrat na naše weby, ako aj rastúci dopyt sú prvým náznakom rýchleho oživenia celého realitného trhu na Slovensku,“ podotkli analytici portálu.



V posledných týždňoch podľa dát z realitného portálu ľudia najviac vyhľadávali rodinné domy, a to naprieč celým Slovenskom. „Najviac dominoval Bratislavský kraj so 17 % vyhľadávaní, nasledovaný Trnavským krajom s 10 %. Do top 10 vyhľadávaných nehnuteľností sa okrem rodinných domov dostali aj dvojizbové a trojizbové byty z Bratislavského kraja, ktoré obsadili tretiu a štvrtú priečku,“ dodali analytici portálu.



Bruchánik si myslí, že síce je neistota na trhu stále prítomná, väčšina obyvateľstva považuje kúpu bytu za dlhodobú a bezpečnú investíciu. „V prípade, že sa časť obyvateľstva dostane do vážnych finančných ťažkostí a bude nútená urgentne predať svoju nehnuteľnosť pod aktuálnu trhovú cenu, môže dôjsť k miernemu a krátkodobému cenovému poklesu bytov (bratislavských) na sekundárnom trhu,“ uzavrel Bruchánik s tým, že z dlhodobého hľadiska vzhľadom na obmedzenú ponuku a nízku výstavbu nových bytov v metropole Slovenska očakáva skôr ďalší nárast cien.