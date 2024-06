Analytici: Výsledky zahraničného obchodu prekvapili

Bratislava 7. júna (TASR) - Zahraničný obchod ostal aj v apríli v prebytku 466 miliónov eur, pričom medziročne rástli objemy exportu aj importu. Aprílové výsledky príjemne prekvapili a naznačili, že po slabšom marci by sa aj produkcia priemyslu mohla v úvode druhého štvrťroka čiastočne zotaviť. Saldo zahraničného obchodu však netreba preceňovať, čiastočne sa pod to mohol podpísať efekt Veľkej noci, upozornil analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.



"V úhrne za mesiace marec a apríli zaznamenali ako dovozy, tak aj vývozy približne 6 % medziročný pokles," priblížil Koršňák. To, že sa nálada v domácom priemysle zotavuje, naznačujú aj indikátory sentimentu. To by sa malo postupne prejaviť aj na číslach produkcie a vývozov. "Oživenie domácej aktivity (spotreby i produkcie) však najskôr povedie aj k zvýšeniu dovozov," upozornil Koršňák.



Analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš predpokladá, že celkové oživenie by postupne malo podporiť aj uvoľňovanie menovej politiky zo strany Európskej centrálnej banky. "Očakávame, že zahraničný obchod ostane v pozitívnych číslach aj po zvyšok roka a objem celkového prebytku by sa mohol priblížiť k 6 % hrubého domáceho produktu (HDP)," uviedol Kočiš. Dodal, že slovenská ekonomika bude pravdepodobne minimálne do jesene pod tlakom, najmä z dôvodu slabšej priemyselnej produkcie. V závere roka by však malo prísť celkové oživenie, a to najmä u našich najvýznamnejších partnerov, najmä v Nemecku.



Koršňák je v predpokladoch celkového prebytku obchodnej bilancie Slovenska v tomto roku opatrnejší. "V tomto roku očakávame, že prebytky zahraničného obchodu by sa mohli korigovať smerom nadol k 3 - 3,5 % HDP," spresnil. Vplyv na obchodnú bilanciu podľa neho bude mať aj vyšší dovozu zbraní, konkrétne stíhačiek. Ďalšie výraznejšie rozšírenie prebytkov zahraničného obchodu očakáva analytik najmä v roku 2026 spolu s nábehom produkcie u viacerých ohlásených investícií v automobilovom priemysle.