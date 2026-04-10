Analytici: Vysoká cena ropy môže spomaliť zotavovanie priemyslu
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Vysoká cena ropy a opätovný nárast úrokov v eurozóne majú potenciál spomaliť zotavovanie európskeho (i slovenského) priemyslu. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o februárovej priemyselnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Relatívne vysoká energetická náročnosť slovenského priemyslu pritom podľa neho zvyšuje i jeho zraniteľnosť voči energetickým šokom. „Aj tento rok bude domáci priemysel navyše nútený vyrovnávať sa s domácou fiškálnou konsolidáciou a tlakom na rast miezd (napríklad výrazné zvýšenie minimálnej mzdy),“ priblížil.
„Vo výhľade nájdeme aj pozitívne impulzy, ktoré by ho mohli už v tomto roku i podporiť - od nábehu produkcie nových plne elektrických modelov v kľúčovom automobilovom priemysle cez spustenie štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce až po nepriamy efekt nemeckej fiškálnej bazuky (pozitívny impulz pre subdodávateľov na nemecký trh),“ dodal analytik UniCredit Bank.
„Slovenský priemysel zostane v roku 2026 pod tlakom geopolitického napätia, celkovej neistoty aj pokračujúcich obchodných vojen. Kľúčovými externými faktormi budú najmä vývoj cien energií, stav zahraničného dopytu a miera obchodnej neistoty. Aktuálna kríza na Blízkom východe má potenciál výrazne zasiahnuť slovenskú ekonomiku, ktorá je energeticky náročná, a to najmä cez ceny energií, ale aj cez dodávateľské reťazce a finančné trhy. Riziká pre energeticky náročné odvetvia tak zostávajú zvýšené a môžu ďalej zvyšovať tlak na konkurencieschopnosť slovenského priemyslu,“ doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.
ŠÚ SR informoval, že zotavenie slovenského priemyslu netrvalo dlho. Priemyselná produkcia SR vo februári 2026 medziročne klesla o 2,9 %. Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu zaznamenalo medziročný pokles výkonu deväť vrátane viacerých významných sektorov slovenského priemyslu. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne priemyselná produkcia zvýšila o 0,3 %.
