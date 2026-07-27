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Analytici: Vyššie ceny energií môžu opäť zvýšiť inflačné tlaky
Mierny optimizmus na druhej strane priniesol predbežný júlový index nákupných manažérov (PMI).
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Vyššie ceny energií môžu v druhej polovici tohto roka opäť zvýšiť inflačné tlaky, upozorňujú vo svojom aktuálnom komentári analytici Slovenskej sporiteľne (SLSP) Marián Kočiš a Maximilián Wéber. Trh podľa nich naďalej počíta s rizikom, že takýto vývoj by prinútil Európsku centrálnu banku (ECB) ponechať prísnejšiu menovú politiku dlhšie, alebo ju ďalej sprísňovať.
Hoci ceny energií začali aktuálny týždeň poklesom, na trhoch naďalej zostávajú vysoko nad úrovňami spred mesiaca. Okrem toho sú plynové zásobníky v Európe naplnené iba mierne nad polovicu kapacity, čo si podľa analytikov vyžiada intenzívne nákupy LNG pred nadchádzajúcou zimou. „Vyššie ceny plynu prirodzene tlačia aj na ceny elektriny,“ dodali.
Napätá situácia podľa analytikov pretrváva aj na trhu s naftou, kde sa k obmedzenej kapacite európskych rafinérií pridalo aj zníženie ruského vývozu.
Ďalší inflačný tlak predstavujú útoky na obchodné lode v Červenom mori a v okolí Báb al-Mandab, ktoré prepravcom zvyšujú náklady na poistenie alebo ich nútia využívať dlhšie alternatívne trasy. „Pre dovážajúce krajiny majú tieto vplyvy proinflačný charakter, keďže zvyšujú cenu dovážaného tovaru,“ vysvetlili analytici.
Mierny optimizmus na druhej strane priniesol predbežný júlový index nákupných manažérov (PMI). Ten naznačil, že eurozóna aj Nemecko vstúpili do tretieho štvrťroka priaznivejšie, než sa očakávalo, pričom kompozitný PMI v eurozóne vzrástol z 50,0 na 51,9 bodu a v Nemecku z 49,5 na 51,2 bodu.
„Pre slovenský priemysel je zlepšenie nemeckého priemyslu a zahraničného dopytu priaznivým signálom, zatiaľ však skôr naznačuje krehké oživenie než jednoznačný a udržateľný obrat ekonomiky. Konečné júlové výsledky ešte môžu priniesť miernu revíziu,“ upozornili analytici.
Hoci ceny energií začali aktuálny týždeň poklesom, na trhoch naďalej zostávajú vysoko nad úrovňami spred mesiaca. Okrem toho sú plynové zásobníky v Európe naplnené iba mierne nad polovicu kapacity, čo si podľa analytikov vyžiada intenzívne nákupy LNG pred nadchádzajúcou zimou. „Vyššie ceny plynu prirodzene tlačia aj na ceny elektriny,“ dodali.
Napätá situácia podľa analytikov pretrváva aj na trhu s naftou, kde sa k obmedzenej kapacite európskych rafinérií pridalo aj zníženie ruského vývozu.
Ďalší inflačný tlak predstavujú útoky na obchodné lode v Červenom mori a v okolí Báb al-Mandab, ktoré prepravcom zvyšujú náklady na poistenie alebo ich nútia využívať dlhšie alternatívne trasy. „Pre dovážajúce krajiny majú tieto vplyvy proinflačný charakter, keďže zvyšujú cenu dovážaného tovaru,“ vysvetlili analytici.
Mierny optimizmus na druhej strane priniesol predbežný júlový index nákupných manažérov (PMI). Ten naznačil, že eurozóna aj Nemecko vstúpili do tretieho štvrťroka priaznivejšie, než sa očakávalo, pričom kompozitný PMI v eurozóne vzrástol z 50,0 na 51,9 bodu a v Nemecku z 49,5 na 51,2 bodu.
„Pre slovenský priemysel je zlepšenie nemeckého priemyslu a zahraničného dopytu priaznivým signálom, zatiaľ však skôr naznačuje krehké oživenie než jednoznačný a udržateľný obrat ekonomiky. Konečné júlové výsledky ešte môžu priniesť miernu revíziu,“ upozornili analytici.