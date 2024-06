Analytici: Výstavba bytov v 1. štvrťroku 2024 neprekvapila

Bratislava 5. júna (TASR) - Výstavba bytov sa v prvom štvrťroku 2024 vyvíjala podľa očakávania. Pokračuje ochladenie, ktoré sa prejavuje v celkovom spomalení trhu s bývaním na poli novej aj dokončenej výstavby. Uviedol to v stredu analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš v súvislosti s údajmi Štatistického úradu (ŠÚ) SR o výstavbe bytov v prvom štvrťroku 2024.



"Výstavba bytov sa v prvom štvrťroku 2024 vyvíjala podľa očakávania, keď vidíme pokračujúce ochladenie, ktoré sa prejavuje v celkovom spomalení trhu s bývaním na poli novej aj dokončenej výstavby. Hoci medziročne bolo opäť skolaudovaných menej bytov (-10 %), lepšiu predstavu poskytuje dlhodobý priemer, kde vidno, že na trhu pribudlo viac bytov ako pred pandémiou," zhodnotil Kočiš.



V porovnaní s predpandemickým obdobím však poklesla začatá výstavba. "Pokles v novej výstavbe zohľadňuje zmenené trhové podmienky, ktoré už niekoľko štvrťrokov charakterizuje slabnúci dopyt na strane spotrebiteľov a zvýšené náklady na strane stavebného sektora," uviedol Kočiš.



Podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka situácia na trhu bývania odráža aktuálne ekonomicko-administratívne prostredie. "Na jednej strane vysoké úrokové sadzby hypoték obmedzujú počet dokončených bytov, keďže developeri čakajú na priaznivejšiu cenu úverov, ktoré by obnovili dopyt po bývaní. Z rovnakého dôvodu obmedzujú aj začatie novej výstavby, keďže nie je jasné, ako dlho ešte situácia potrvá," priblížil Boháček s tým, že vplyv na tempo výstavby má aj proces kolaudácie, ktorá najdlhšie trvá v Bratislavskom kraji.



Podľa Kočiša ochladenie trhu s novou výstavbou ešte nejaký čas potrvá, rozbeh novej výstavby totiž brzdia dlhé povoľovacie procesy. "Na druhej strane viac ako 79.000 rozostavaných bytov predstavuje do najbližšieho obdobia naďalej slušný potenciál, ktorý bude ešte nejaký čas v dostatočnej miere uspokojovať dopyt po novom bývaní," priblížil.



Boháček je pri výhľadoch do budúcnosti zatiaľ opatrný. "Náš výhľad pre realitný trh ostáva pre tento rok opatrný a pokiaľ priemerná úroková sadzba (fix 1-5 rokov) nepoklesne na úroveň približne 3 %, výraznejšiu obnovu jeho dynamiky neočakávame," zhodnotil.



Podľa Kočiša by uvoľnenie sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky mohlo zlepšiť celkové prostredie, prirodzene by sa tak zvýšil dopyt a s ním aj záujem o novú výstavbu. "Podobne ako pri cenách nehnuteľností, aj pri novej výstavbe vysoko pravdepodobne uvidíme naďalej rozdielny vývoj v jednotlivých regiónoch. Lokálne sa na trhu môžu vyskytnúť nadpriemerné rasty, ktoré budú súvisieť s lokálne rastúcim dopytom po bývaní, a to napríklad v súvislosti s väčšími priemyselnými projektami či investíciami," uzavrel Kočiš.