Analytici: Vývoz Číny pokračoval v poklese aj v auguste

Peking 5. septembra (TASR) - Čínsky export pokračoval podľa všetkého v poklese aj v auguste, tempo poklesu by však malo byť miernejšie. Uviedli to v najnovšom odhade analytici, ktorých oslovila agentúra Reuters.



V júli klesol export Číny medziročne o 14,5 %, čo predstavovalo najvýraznejší pokles vývozu od februára 2020. Za august očakáva 33 oslovených analytikov ďalší pokles, jeho tempo by však malo dosiahnuť v priemere 9,2 %.



Aj v prípade dovozu sa predpokladá ďalší pokles, opäť však miernejší. V júli klesol dovoz o 12,4 % a podobne ako vývoz to bol najhorší údaj za viac než tri roky. Za minulý mesiac však analytici predpokladajú pokles o 9 %. Obavy však vyvolávajú údaje o dodávkach Južnej Kórey do Číny, ktoré sú významným indikátorom čínskeho dovozu. Tie klesli v auguste o 27,5 %, zatiaľ čo v júli pokles dosiahol 25,1 %. Údaje o vývoji čínskeho obchodu v auguste budú zverejnené vo štvrtok 7. septembra.