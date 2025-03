Analytici: Vývozy sa spamätajú pomaly, brzdiť ich bude slabý dopyt

Bratislava 11. marca (TASR) - Vysoké dovozy zatlačili zahraničný obchod v úvode roka do deficitu. Vývozy sa budú spamätávať len veľmi pomaly, najmä v prvej polovici roka ich bude brzdiť slabý externý dopyt. Rizikom pre vývozy ostáva obchodná vojna, ktorá by mohla zasiahnuť najmä kľúčovú zložku slovenských vývozov, a to sú autá. V súvislosti s údajmi Štatistického úradu (ŠÚ) SR o zahraničnom obchode to uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



"Predpokladáme, že zužovanie prebytkov zahraničného obchodu by sa tento rok malo spomaliť, resp. zastaviť. Prispieť by k tomu mal predovšetkým slabší domáci spotrebný dopyt, ktorý bude tlmený fiškálnou konsolidáciou. Vývozy sa budú spamätávať len veľmi pomaly, keď ich najmä v prvej polovici roka bude stále brzdiť slabý externý dopyt, najmä na 'domácom' európskom trhu. Rizikom pre vývozy v tomto roku stále ostáva obchodná vojna, ktorá by zasiahla najmä kľúčovú zložku slovenských vývozov - autá," uviedol.



Podľa ŠÚ SR zahraničný obchod v úvode tohto roka skončil v deficite na úrovni 394 miliónov eur, medziročne ide o zhoršenie vyše 900 miliónov eur. Objem importov sa priblížil k deviatim miliardám s medziročným rastom na úrovni 12,8 %.



Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka slovenskí exportéri zažívajú náročný začiatok roka a vyhliadky nie sú optimistickejšie. Kľúčovým faktorom podľa analytika sú náznaky vypuknutia obchodnej vojny medzi EÚ a USA. Ďalším faktorom je celkovo zhoršená konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, ktorý pod tlakom vyšších nákladov a zaostávania v inováciách čelí ťažkej globálnej konkurencii z USA či Ázie.



"Pre slovenských exportérov preto bude kľúčovou udalosťou, akým spôsobom sa EÚ dokáže vysporiadať s týmito dvoma problémami. Aj z toho dôvodu predpokladáme, že export bude v tomto roku pod výrazným tlakom a prebytky obchodnej bilancie, aké sme videli napríklad v uplynulom roku, už sú minulosťou. Dohody a koordinácia na úrovni EÚ sú však len jednou časťou riešenia. Druhou časťou, ktorá je minimálne rovnako dôležitá ako prvá, je podpora slovenských priemyselníkov aj na národnej úrovni," zhodnotil Horňák.



Aj podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka bude zahraničný obchod počas roka vykazovať vyššie deficity, čo je ovplyvnené vývojom na globálnom trhu. "Pokles exportu sa bude pravdepodobne týkať najmä trhov mimo EÚ, avšak prenesene nebude pozitívny vývoj ani v krajinách EÚ. Stabilizujúcim faktorom by sa naopak mohol stať tranzit plynu, alebo rýchlejšie zotavenie v Nemecku, ktoré by navýšilo dopyt po priemyselných produktoch," zhodnotil Boháček.