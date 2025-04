Analytici: Vývozy zo Slovenska sa budú spamätávať len veľmi pomaly

Bratislava 9. apríla (TASR) - Vývozy zo Slovenska sa budú spamätávať len veľmi pomaly, keď ich najmä v prvej polovici roka bude stále brzdiť slabý externý dopyt, hlavne na „domácom“ európskom trhu, a od druhého štvrťroku i nové americké clá, ktoré majú potenciál vyústiť aj do globálnej obchodnej vojny. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k údajom o februárovej zahranično-obchodnej bilancii Slovenska, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Americké clá zasiahnu podľa neho najmä slovenské závody automobiliek, pričom priestor pre hľadanie alternatívnych trhov je už pomerne obmedzený. „Domáci výrobcovia áut sa najskôr budú snažiť časť vývozu presmerovať na juhoamerický trh, ktorý ale pravdepodobne nebude schopný plne vykompenzovať výpadok predajov na trhoch v USA,“ spresnil Koršňák.



„Vyššie úrovne colného zaťaženia síce budú na začiatku intenzívne doliehať na dopyt zo zaužívaných trhov mimo krajín EÚ, avšak firmy začínajú nachádzať riešenia, ktoré budú postupne kompenzovať realizované zmeny,“ doplnil Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



Dnes podľa neho nie je otázka, či clá negatívne dopadnú na ekonomickú prosperitu firiem a krajiny, ale ako čo najviac znížiť tieto efekty. „Z pohľadu vlády by mala byť kľúčová priorita podpora domáceho podnikateľského trhu, avšak to zatiaľ nie je vidieť, a o to ťažšie ekonomické podmienky u nás budú,“ uzavrel Boháček.



ŠÚ SR v stredu informoval, že zahraničný obchod Slovenska skončil vo februári so schodkom v objeme 41,9 milióna eur, pričom v rovnakom období minulého roka bol v prebytku 652,3 milióna eur. Deficit v bilancii zahraničného obchodu zaznamenala ekonomika už tretí mesiac po sebe.