Analytici z CRIF: Záujem o ochranu pred veriteľmi v novembri klesol

Bratislava 2. decembra (TASR) - V novembri súdy rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany pred veriteľmi 30 podnikateľským subjektom. V porovnaní s októbrom, keď súdy povolili dočasnú ochranu 34 podnikateľom, tak ich počet klesol o 11,76 %. Na základe vlastnej žiadosti zrušili súdy ochranu 12 spoločnostiam. Dvom firmám ju súd zrušil, nakoľko sa dodatočne zistilo, že nespĺňali podmienky na jej udelenie, uviedla analytická spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).



"Nárast počtu rozhodnutí o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi v októbri tohto roku sa v novembri nezopakoval. Toto opatrenie štátu na zmiernenie účinku pandémie ochorenia COVID-19 na podnikateľov sa javí ako nedostačujúce. Podnikatelia si okrem poskytnutia ochrany pred veriteľmi zároveň uvedomujú, že takáto verejne dostupná informácia im môže zhoršiť povesť v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch," myslí si hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.



Od 12. mája do konca novembra dočasnú ochranu využívalo celkovo 288 podnikateľských subjektov. Najväčší podiel, a to 89,58 %, pripadal na právnické osoby. Od začiatku poskytovania dočasnej ochrany súdy rozhodli o dočasnej ochrane celkom pre 347 podnikateľských subjektov, ale 11 firmám dočasnú ochranu zrušili súdy na základe vlastného rozhodnutia a 48 z nich ju zrušili na základe vlastnej žiadosti podnikov. Sedem rozhodnutí bolo vydaných v rovnakom mesiaci, v ktorom o dočasnú ochranu podnikatelia požiadali. "Ani v decembri preto neočakávame výrazný nárast počtu rozhodnutí súdov o poskytnutí dočasnej ochrany," uviedla Marková.



Najväčšou spoločnosťou, ktorá podľa obratu aj počtu zamestnancov o dočasnú ochranu začala v novembri využívať, je spoločnosť SK Air Cargo, s. r. o., z Považskej Bystrice, ktorá poskytuje služby nákladnej dopravy. Jej obrat sa pohyboval v rozmedzí od troch miliónov do 3,999 milióna eur a zamestnávala od desať do 19 pracovníkov.



Dočasnú ochranu najviac využívajú podnikatelia, ktorí sa venujú veľkoobchodu a maloobchodu a oprave motorových vozidiel a motocyklov. Tých bolo v novembri 65. Za nimi nasleduje 35 podnikateľov z priemyselnej výroby, 34 podnikateľov z oblasti ubytovacie a stravovacie služby a 33 stavebných firiem. Spolu tieto sekcie predstavujú až 57,99 % z celkového počtu podnikateľov pod dočasnou ochranou.



Najvyšší počet podnikateľov pod dočasnou ochranou sídli v Bratislavskom kraji, a to 91 subjektov, v Banskobystrickom kraji eviduje CRIF SK 46 takýchto firiem. Najmenej využívateľov dočasnej ochrany, a to 19, sídli v Nitrianskom kraji, 20 spoločností evidujú v Trnavskom kraji a 21 v Trenčianskom kraji.