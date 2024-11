Analytici: Z ekonomického rastu SR bude uberať aj konsolidácia

Bratislava 14. novembra (TASR) - Z ekonomického rastu SR bude budúci rok uberať aj domáca konsolidácia verejných financií, ktorá zastaví oživenie spotreby a spomalí rast fixných investícií komerčného sektora. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k rýchlemu odhadu hrubého domáceho produktu (HDP) za 3. štvrťrok 2024, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Tie by, naopak, mohli postupne ťažiť z poklesu úrokových sadzieb či z viacerých ohlásených veľkých investičných projektov ako Volvo, Gotion či dostavby 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Ekonomický rast by mali podporiť aj reštartujúce sa verejné investície, ktoré však zároveň predstavujú i významné negatívne riziko nášho odhadu rastu ekonomiky v budúcom roku," spresnil Koršňák.



Externé výzvy by podľa Mariána Kočiša, analytika Slovenskej sporiteľne, mohli v najbližších štvrťrokoch čiastočne obmedziť ekonomický rast Slovenska. "Očakávame, že konsolidačné opatrenia, najmä tie, ktoré sa dotknú podnikateľského prostredia, budú mať v najbližších rokoch nepriaznivý vplyv na investičnú aktivitu a rast HDP. Vďaka opatreniam by mohol byť HDP v každom z nasledujúcich dvoch rokov nižší o pol percentuálneho bodu, keďže znížená spotreba a investičná aktivita môžu tlmiť rast v dlhšom horizonte," myslí si Kočiš.



"Negatívom hospodárskeho rastu u nás ostáva, tak ako po väčšinu roka, priemysel aj výdavky v stavebníctve, čo už by sa v tomto roku meniť nemalo. Medziročné tempo rastu v tomto roku po zapracovaní uvedených faktorov, ako aj po zohľadnení očakávaného sezónneho vývoja údajov v 2. polroku by malo dosiahnuť 2,4 %," dodal Tomáš Boháček, analytik 365.bank.



Z rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti, ktorý zverejnil ŠÚ SR, vyplýva, že HDP v stálych cenách v 3. štvrťroku 2024 medziročne vzrástol o 1,2 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy HDP medziročne vzrástol o 1,7 %, v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa zvýšil o 0,3 %.