Analytici z INESS navrhujú zmraziť minimálnu mzdu aspoň na jeden rok

Bratislava 8. júla (TASR) - Analytici z INESS jednoznačne navrhujú zmraziť výšku minimálnej mzdy aspoň na jeden rok, a teda ponechať jej súčasnú výšku 623 eur aj na rok 2022. Uviedli to vo svojom komentári o vývoji na trhu práce. Plošný rast minimálnej mzdy totiž podľa nich môže byť príčinou nadmerného nárastu nezamestnanosti v niektorých okresoch.



"Pri pohľade na vývoj miery nezamestnanosti sa zdá, že pacient je stabilizovaný," okomentovali analytici s tým, že za posledného pol roka vzrástla miernym tempom z 8,14 na 8,47 %. Ak sa objavujú nejaké správy o trhu práce, tak témou sú neobsadené voľné pracovné miesta a nedostatok zamestnancov. "Tento pohľad z lietadla však skresľuje skutočný vývoj," poznamenali analytici.



Od novembra 2020 do mája 2021 na Slovensku pribudlo 15.000 uchádzačov o zamestnanie. Pričom viac než dve tretiny z nich boli z troch krajov - Košický, Prešovský a Banskobystrický. "Za pripomenutie však stojí 10 okresov, v ktorých si hľadá zamestnanie 40 % všetkých prepustených ľudí na Slovensku za posledného pol roka, pričom v nich žije len 16 % všetkých obyvateľov," prirovnali analytici. Ide o okresy Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Bardejov, Kežmarok, Prešov, Vranov nad Topľou, Košice – okolie, Michalovce a Trebišov. V týchto okresoch od vlaňajšieho novembra do mája 2021 stratilo prácu 6000 ľudí.



Príčinou podľa analytikov nie je iba pandémia nového koronavírusu, pretože reštrikcie zažili aj iné regióny Slovenska. "Za jednu z hlavných príčin neúmerného rastu nezamestnanosti vo vybraných okresoch považujeme dlhodobé, rýchle a plošné zvyšovanie minimálnej mzdy na Slovensku," zdôraznili analytici s tým, že toto zvyšovanie pokračovalo aj v pandemickom roku 2020, keď sa produktivita práce prepadla o 0,6 % a rast priemernej mzdy spomalil na 3,8 %. "Popri tom však minimálna mzda v roku 2020 vzrástla o rekordných 11,5 %," vyčíslili analytici s tým, že išlo o druhý najvyšší rast minimálnej mzdy spomedzi krajín EÚ.



Analytici podotkli, že napriek varovaniam odborníkov a ekonómov zo širokého spektra rôznych verejných a nezávislých inštitúcií rýchly rast minimálnej mzdy pokračoval aj v roku 2021. Minimálna mzda tento rok vzrástla o 7,4 % na úroveň 623 eur.



"Ekonomická teória a empíria ukazujú, že takýto vysoký nárast minimálnej mzdy v časoch ekonomického prepadu má významný podiel na náraste počtu nezamestnaných v ekonomicky zaostalých okresoch," zhrnuli analytici s tým, že navyše aj brzdí následný rozbeh tvorby nových pracovných miest.



"Jednoznačne navrhujeme zmrazenie výšky minimálnej mzdy minimálne na jeden rok. A spolu s tým navrhujeme zavedenie odvodovej úľavy pre zamestnancov s nízkymi mzdami vo forme odvodovej odpočítateľnej položky zo sociálnych odvodov," dodali analytici s tým, že táto úľava by zvýšila čisté mzdy nízkopríjmovým zamestnancom a kompenzovala vysoký nárast mzdových nákladov pre zamestnávateľov.