Analytici: Za ekonomickým rastom v 3. štvrťroku stál asi domáci dopyt

Bratislava 15. novembra (TASR) - Za ekonomickým rastom SR v 3. štvrťroku 2022 stál pravdepodobne domáci dopyt. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank v komentári k rýchlemu odhadu HDP za 3. štvrťrok 2022, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Štruktúru rastu slovenskej ekonomiky v treťom štvrťroku štatisticky úrad zatiaľ nezverejnil. Vo svojom komentári len naznačil, že za ekonomickým rastom stál počas leta najmä domáci dopyt a zotavujúci sa automobilový priemysel, ktorý ťažil z čiastočného uvoľnenia úzkych hrdiel. Naopak, z rastu ekonomiky uberali najmä hutníci, ktorých čoraz viac ovplyvňovala energetická kríza," spresnil.



Domácu spotrebu by podľa Koršňáka mala čoraz viac narúšať vysoká inflácia a nízka spotrebiteľská dôvera. "Slabosť v ekonomike by mala pretrvávať aj v úvode budúceho roka. Slovenská ekonomika by sa tak na prelome rokov, podobne ako ekonomika eurozóny, nemala vyhnúť miernej technickej recesii. Od druhého štvrťroka 2023 očakávame postupný reštart ekonomiky, podporený dočerpávaním eurofondov i novými kapacitami v automobilovom priemysle a ďalším uvoľňovaním úzkych hrdiel. Ekonomika SR by si tak, napriek slabšiemu úvodu roka, mala udržať mierny ekonomicky rast aj v budúcom roku," dodal Koršňák.



Aj podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, možno pozorovať postupné oslabovanie spotreby domácností v dôsledku rastúcej inflácie. "Smerom nadol odhadujeme vplyv zahraničného dopytu, kde už mesačné dáta naznačujú citeľnú negatívnu bilanciu. Exportná aktivita je zároveň oslabená aj nedostatkom vstupov a rastúcimi cenami energií, ovplyvnená aj spomaľovaním globálneho dopytu," poznamenal.



"Pre tento rok očakávame rast na úrovni 1,5 %, najmä vďaka dobrému prvému polroku. Budúci rok budú ťahúňom rastu predovšetkým vysoké plánované investície z fondov EÚ a plánu obnovy, ktorých schopnosť využitia bude kľúčová pre budúcoročný hospodársky výsledok. Ten by sa tak mohol vyšplhať na úroveň 1,5 %," doplnil Horňák.



"Slovenskú ekonomiku by v budúcom roku malo potiahnuť dočerpávanie eurofondov, a preto prognózu dynamiky HDP na celý budúci rok ponechávame stále nad nulou (+0,8 %)," poznamenal Michal Lehuta, analytik VÚB.



Podľa analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska slovenskú ekonomiku potiahol nielen spotrebiteľský dopyt, ale aj zlepšenie dodávok v automobilovom priemysle.



ŠÚ SR informoval, že HDP v stálych cenách v 3. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,2 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,2 % a medzikvartálne o 0,3 %.