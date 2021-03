Analytici: Za poklesom priemyslu je potrebné hľadať výrobu áut

Bratislava 10. marca (TASR) - Za januárovým poklesom slovenského priemyslu je potrebné hľadať najmä jeho kľúčovú časť – výrobu automobilov. Uviedol to v komentári k januárovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.



"Produkcia v sektore výroby dopravných prostriedkov sa (v januári) medziročne znížila až o 15 % a celkové čísla priemyslu (v medziročnom porovnaní) znižovala až o 4,2 percentuálneho bodu. Inými slovami, bez poklesu tejto kľúčovej časti slovenského priemyslu by neklesal v januári ani slovenský priemysel a uchoval by si nepatrný medziročný rast produkcie o 0,3 %," priblížil.



Za poklesom automobilového priemyslu je podľa neho možné vidieť z veľkej časti dočasné technické faktory plynúce zo sprísňujúcej sa regulácie emisií CO2. "V Európe sme v ich dôsledku mohli vidieť silné predpredaje áut v závere minulého roka, neraz len vo forme predregistrácií nových áut u predajcov," vysvetlil.



Silné predregistrácie na predajcov tak podľa analytika technicky znížili dopyt po nových autách v Európe v úvode tohto roka. Tento efekt tak viedol k posilneniu produkciu osobných áut v Európe v závere minulého roka (najmä v októbri a novembri) a, naopak, dočasnému výpadku produkcie v úvode tohto roka.



Čísla produkcie v závere januára mohol podľa neho poznačiť aj globálny nedostatok čipov. "Predpokladáme však, že tento výpadok nemal podstatný vplyv na slovenské automobilky, ktoré zásadnejšie problémy z tohto dôvodu nehlásili. Ostatné časti priemyslu vykazovali v úvode roka predsa len optimistickejšie čísla ako automobilky," povedal.



Priemysel, zdá sa, podľa Koršňáka pomerne úspešne vzdoruje druhej vlne pandémie. Na druhej strane, ani februárová nálada v priemysle však zatiaľ nenaznačuje významnejší reštart priemyslu už v najbližších mesiacoch. Pre slovenský priemysel bude naďalej kľúčová najmä kondícia jeho hlavnej zložky – automobilového priemyslu.



"Predpokladáme, že jeho silný pokles z úvodu roka by mohol mať čiastočne len dočasný charakter a už v nasledujúcich mesiacoch by sa mohol výraznejšie zmierniť. Silný rast si stále drží čínsky trh, ktorý by mohol byť dôležitým stabilizačným faktorom najmä pre slovenských výrobcov v segmente SUV," poznamenal.



"Pandémia predsa len mohla permanentne vymazať časť dopytu. Očakávame teda, že produkcia i počas jari bude stále zaostávať za maximami spred vypuknutia pandémie, hoci v dôsledku priaznivého bázického efektu bude vykazovať extrémne silné dynamiky medziročného rastu. Úrovne spred krízy by mohol priemysel podľa našich odhadov udržateľne dosiahnuť najskôr až v druhej polovici tohto roka, resp. v úvode roka 2022," dodal Koršňák.



"Očakávame, že prvý štvrťrok tohto roka bude z dôvodu dlhšieho lockdownu zasiahnutý výraznejšie, než sa očakávalo, avšak pre charakter reštrikcií budú zasiahnuté najmä oblasti ekonomiky vyžadujúce si fyzickú prítomnosť zákazníka, najmä služby či obchod. Náš súčasný odhad rastu HDP je na úrovni 4 % v tomto roku, nasledovaný výraznejším rastom v budúcom roku (4,8 %)," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



Eva Sadovská, analytička WOOD & Company zdôraznila, že ani automobilkám sa v januári nepodarilo udržať si rast, ktorý evidovali v závere roka 2020 (v novembri aj decembri). "Na druhej strane ich aktuálny pokles nie je až taký dramatický ako počas prvej vlny pandémie na jar v roku 2020," uzavrela Sadovská.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že priemyselná produkcia v januári 2021 medziročne klesla o 3,9 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v januári 2021 oproti decembru 2020 zvýšila o 0,7 %.