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Analytici: Za rok 2024 firmy vďaka superodpočtu ušetrili na daniach
Za rok 2025 je v zozname superodpočtov 186 firiem, ktoré si dokopy uplatnili náklady na výskum a vývoj v hodnote 47,4 milióna eur, čím ušetrili na daniach takmer 10 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Superodpočet za rok 2024 využilo 552 firiem, ktoré si uplatnili náklady na výskum a vývoj v hodnote takmer 280 miliónov eur a na daniach ušetrili 58,7 milióna eur. Informovala o tom spoločnosť CRIF - Slovak Credit Bureau na základe údajov Finančnej správy.
„Desiaty ročník superodpočtu priniesol rekordy len v počte subjektov. Do prekonania rekordného objemu uplatnených nákladov na výskum a vývoj z roku 2021, kedy bola sadzba dvojnásobná, chýba necelých sedem miliónov eur, priemerná výška superodpočtu zaostala o 58.000 eur,“ zhodnotila analytička CRIF Jana Šnircová. Najvyššie náklady v histórii superodpočtu, 65 miliónov eur, si v roku 2021 uplatnila spoločnosť U. S. Steel Košice.
Za rok 2025 je v zozname superodpočtov 186 firiem, ktoré si dokopy uplatnili náklady na výskum a vývoj v hodnote 47,4 milióna eur, čím ušetrili na daniach takmer 10 miliónov eur. „Už tradične však najväčšiu ´nádielku´ prináša až zoznam z daňových priznaní podaných do 30. júna, na ktorý si budeme musieť počkať,“ komentovala Šnircová.
Najvyššie náklady na výskum a vývoj, päť miliónov eur, zatiaľ priznala rodinná firma z Oravy, ktorá sa venuje automatizácii a robotizácii výrobných liniek. Kuriozitou v zozname je superodpočet vo výške 10 centov, ktorý si zrejme omylom v daňovom priznaní uplatnila fyzická osoba. V zoznamoch za rok 2025 sa tiež nachádza 29 firiem, ktoré superodpočet využívajú prvýkrát. Spoločne si uplatnili náklady vo výške necelých 3,5 milióna eur.
„Desiaty ročník superodpočtu priniesol rekordy len v počte subjektov. Do prekonania rekordného objemu uplatnených nákladov na výskum a vývoj z roku 2021, kedy bola sadzba dvojnásobná, chýba necelých sedem miliónov eur, priemerná výška superodpočtu zaostala o 58.000 eur,“ zhodnotila analytička CRIF Jana Šnircová. Najvyššie náklady v histórii superodpočtu, 65 miliónov eur, si v roku 2021 uplatnila spoločnosť U. S. Steel Košice.
Za rok 2025 je v zozname superodpočtov 186 firiem, ktoré si dokopy uplatnili náklady na výskum a vývoj v hodnote 47,4 milióna eur, čím ušetrili na daniach takmer 10 miliónov eur. „Už tradične však najväčšiu ´nádielku´ prináša až zoznam z daňových priznaní podaných do 30. júna, na ktorý si budeme musieť počkať,“ komentovala Šnircová.
Najvyššie náklady na výskum a vývoj, päť miliónov eur, zatiaľ priznala rodinná firma z Oravy, ktorá sa venuje automatizácii a robotizácii výrobných liniek. Kuriozitou v zozname je superodpočet vo výške 10 centov, ktorý si zrejme omylom v daňovom priznaní uplatnila fyzická osoba. V zoznamoch za rok 2025 sa tiež nachádza 29 firiem, ktoré superodpočet využívajú prvýkrát. Spoločne si uplatnili náklady vo výške necelých 3,5 milióna eur.