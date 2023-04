Analytici: Za spomalením inflácie je najmä bázický efekt

Bratislava 14. apríla (TASR) - Za spomalením inflácie v marci pod hranicu 15 % bol najmä bázický efekt z minulého roka, kedy už ceny na Slovensku výrazne rástli. Inflácia by mala klesať aj naďalej, problém je stále vysoký rast cien potravín, zhodujú sa ekonomickí analytici.



Ako v piatok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, medziročný rast cien na Slovensku v marci spomalil na 14,8 % z 15,4 % vo februári. Išlo tak o najnižšiu úroveň inflácie za šesť mesiacov. Medzimesačne spotrebiteľské ceny vzrástli o 1,2 %.



"Inflácia výraznejšie spomalila najmä vplyvom bázického efektu. Medzimesačný marcový rast cien bol pomalší ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Pomalšie rástli najmä ceny trhových služieb, regulovaných cien a prispeli aj ceny pohonných látok," priblížili v komentári analytici Národnej banky Slovenska (NBS). Predpokladajú, že vrchol inflácie už máme za sebou.



Vysoká porovnávacia báza z minulého roka bude podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka spôsobovať spomaľovanie inflácie aj v ďalších mesiacoch. Výraznejšie zvoľnenie aj medzimesačného rastu cien očakáva v polovici tohto roka.



"Pomáhať tomu bude aj trhový vývoj, keďže tlaky na komoditných trhoch, najmä energetických a potravinových, postupne ustupujú, čo sa začne prelievať aj do spotrebiteľských cien. Čoraz dôležitejším faktorom pre budúci rast cien sa tak stávajú mzdové náklady, keďže zamestnanci v prostredí zvýšenej inflácie prirodzene žiadajú výraznejší nárast miezd, ktorý bude aspoň čiastočne kompenzovať rastúce ceny," avizoval Horňák.



Rast cien potravín na Slovensku je však naďalej vysoký a jeden z najrýchlejších spomedzi krajín EÚ, upozornili analytici NBS. V marci dosiahol 29 %. "Medziročný rast cien potravín už štvrtý mesiac nenachádza odvahu spomaliť. A to napriek tomu, že výrobné ceny potravín pre domáci trh zmierňujú tempo rastu od polovice roka 2022. Ceny agrokomodít na európskom trhu tiež naznačujú, že tempo rastu cien potravín v SR by malo už spomaľovať," zdôraznili.



Dôvodov, prečo sú potraviny aj naďalej výrazne drahšie, je podľa analytičky Wood & Company Evy Sadovskej niekoľko. "Producenti uvádzajú ako jeden z hlavných dôvodov vyššie ceny energií, ktoré sú dôležitým výrobným vstupom. Počas vlaňajšieho roka sme boli svedkami ale i vysokej ceny ropy na svetových trhoch a následne rekordných cien pohonných látok," priblížila. Drahší benzín a nafta tak zvyšujú náklady na prepravu.



V prípade cenotvorby potravín zohráva svoju rolu aj počasie. Má vplyv na stav úrody a následne aj na živočíšnu výrobu, napríklad v podobe drahšieho krmiva. Obchodníci podľa Sadovskej už dlhší čas upozorňujú na vyššie náklady spojené so zabezpečením hygienických či bezpečnostných opatrení. "Potravinári zase vyššie náklady pociťujú napríklad aj kvôli ekologizácii výroby, zavádzaniu nových technológií či kvôli drahším obalovým materiálom," doplnila analytička.



V regióne Vyšehradskej štvorky (V4) vedie inflačný rebríček naďalej Maďarsko s marcovým rastom cien na úrovni 25,2 %, priblížil hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš. Nasleduje Poľsko s infláciou 16,1 %, Česko s rastom cien 15 % a Slovensko so 14,8 % má najnižšiu infláciu v rámci V4.



"Inflácia by zrejme mohla v ďalších mesiacoch postupne klesať, a to najmä v druhej polovici roka. Rizikom zostávajú naďalej najmä ceny potravín," dodal Gábriš.