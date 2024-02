Analytici: Za spomalením inflácie sú dotácie energií pre domácnosti

Bratislava 15. februára (TASR) - Za výrazným spomalením medziročného rastu spotrebiteľských cien v januári 2024 je potrebné vidieť najmä vládne dotácie cien energií pre domácnosti. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o januárovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Priemerná cena energií na bývanie sa v januári tohto roka dokonca v priemere znížila o 0,7 %, a to najmä v dôsledku lacnejšieho tepla (o 2,3 %). Nepatrné zlacnenie (o 0,1 %) sme však mohli vidieť aj pri plyne," spresnil.



Zdôraznil, že inflácia má svoj vrchol už za sebou a vo zvoľňovaní dynamiky medziročného rastu bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch, hoci už výrazne pomalším tempom. Zmierňovanie medziročnej inflácie bude najmä v 1. štvrťroku stále podporovať vysoká porovnávacia základňa z prechádzajúceho roka. "Ruku k dielu" pridá aj utlmený domáci spotrebný dopyt. Naopak, zvoľňovanie inflácie by aj naďalej mohli pribrzďovať rastúce mzdy. "V priemere by sa podľa našich prepočtov mala inflácia tento rok pohybovať okolo úrovne 3 %," zdôraznil Koršňák.



Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne, očakáva, že inflácia v tomto roku dosiahne priemernú úroveň 3 %, pod čo sa podpíše najmä zastropovanie cien energií pre domácnosti a snaha domácností vytvárať úspory. "Kvôli zvýšeným nákladom v podobe ceny práce očakávame, že nominálne mzdy budú rásť miernejšie, aj keď v priemere stále veľmi solídnym tempom (o +7 %)," poznamenal Kočiš.



"Očakávame, že v aktuálnom roku 2024 budeme svedkami podstatne nižších úrovní inflácie ako počas uplynulých dvoch rokov. Ak by sme vychádzali z aktuálnych informácií, tak odhad tohtoročného rastu cien tovarov a služieb by mohol byť okolo 3 %, prípadne aj menej," doplnila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.



"Náš výhľad cieli celkovú mieru inflácie na Slovensku v národnej metodike na 2,5 %. Dvojciferné úrovne, ktoré vládli počas väčšiny roku 2023, nám v tomto roku nehrozia. Tým, že bude inflácia takáto nízka, domácnosti budú profitovať najmä z rastu reálnych miezd, ktoré spolu s očakávaným rastom nominálnych miezd môžu oproti minulému roku zdvojnásobiť rast ekonomiky SR," dodal analytik 365.bank Tomáš Boháček.



ŠÚ SR vo štvrtok informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb vzrástli v januári 2024 oproti decembru 2023 o 0,7 %. Medziročná inflácia dosiahla 3,9 %, tempo rastu cien spomaľovalo od marca 2023.